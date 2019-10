Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi studio Buon pomeriggio della redazione Il governo prevede di disattivare completamente le clausole IVA mettendo il debito in un trend discendente lo afferma il ministro dell’economia Gualtieri e fiducia nel via libera dell’Unione Europea alla manovra e sostenendo che un più 0 e 6 % del PIL per l’anno prossimo sia una previsione prudente nuovo allarme di Confindustria secondo cui l’Italia ancora sulla soglia della crescita zero e rischia di cadere in recessione in caso di nuovi shock con il rialzo divya CISL PIL rimarrà fermo sia quest’anno se Nel 2020 Ma in caso contrario crescere gliel’ho 0 e 4% il ATM di Firenze Christine von borries ha chiesto una condanna a un anno e 9 mesi di reclusione per Tiziano Renzi Laura bovoli genitori di Matteo Renzicesto per le fatture false in corso nel capoluogo Toscano lo stesso magistrato ha chiesto la condanna a due anni e tre mesi per il terzo imputato l’imprenditore Luigi D’Agostino un barchino con a bordo una cinquantina di migranti ha fatto naufragio in nottata a poche miglia da Lampedusa Guardia Costiera e Guardia di Finanza non recuperato 9 cadaveri ed hanno messo in salvo 22 persone secondo I sopravvissuti tre dispersi ci sarebbero 8 bambini la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e le britanni copri terrazzi per gli statunitensi Grazie mensa sono i vincitori del Nobel per la medicina 2019 i tre scienziati hanno ottenuto il riconoscimento per la scoperta del modo in cui le cellule utilizzano l’ossigeno questo meccanismo ha un’importanza cruciale per mantenere le cellule in buona salute e averlo scoperto aperto la strada alla comprensione di molte malattie prima tra tutte anemia e tumoriè tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

