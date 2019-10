Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio Torniamo a parlare di taglio del cuneo fiscale il governo prevede di disattivare completamente le clausole IVA mettendo il dito in un trend discendente lo afferma il ministro dell’economia Gualtieri esprimendo fiducia nel via libera dell’Unione Europea alla manovra finanziaria sostenendo che una è più 06 percento del PIL per l’anno prossimo sia una previsione prudente nuovo allarme di Confindustria secondo cui l’Italia è ancora sulla soglia della crescita zero e rischia di cadere in recessione in caso di nuovi shock con il rialzo diversi del PIL e rimarrà fermo quest’anno è il prossimo anno in caso contrario crescerebbe dello 0 e 4% un Martino con50 migranti ha fatto naufragio La scorsa notte a poche miglia da Lampedusa Guardia Costiera e Guardia di Finanza non recuperato 9 cadaveri in mare è messo in salvo 22 persone ai dispersi anche 8 bambini la procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta probabile che l’imbarcazione si sia il capovolta all’arrivo dei soccorsi con I migranti che si sono sposati tutti su un lato della Barca Cambiamo argomento aumentano nell’ultima bozza del decreto clima i fondi per la rottamazione delle auto estesa anche alle 3 istituito un fondo programma alimentare buono mobilità da 255 milioni di euro 5 milioni subito per il 2019 e 125 milioni per il 2020 2021 il buono mobilità per i cittadini che rottamano l’auto entro il 31 dicembre 2021 rimane di €1500 da spendere per trasporto pubblico e altri servizi prevista Inoltre in manovra la riduzione progressivaLucy di fossili in cui importi saranno destinati per il 50% è un fondo del MEF 6 interventi in materia ambientale sostegno alla transizione ecologica delle imprese al programma di contrasto ai cambiamenti climatici sono destinati almeno il 35% delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 andiamo in chiusura Parliamo delle nostre scuole della scuola italiana e dei presidi perché sul concorso a preside sui vincitori prende la sentenza di annullamento della procedura concorsuale emanata dal Tar i nuovi dirigenti scolastici si sono insediati per il loro primo anno di prova e parallelamente si sono costituiti in appello ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF da una parte rivendicando quella perequazione tra le opere della dirigente interne film 2016dall’altra parte anche un po’ unico Nazionale si trovano compenso per quanto riguarda il salario accessorio dipendenti 1500 studenti è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa