Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale con Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la Turchia si appresta a invadere la Siria settentrionale da dove gli Stati Uniti hanno cominciato a ritirare le truppe lo ha annunciato la casa bianca dopo un colloquio telefonico tra il presidente Donald Trump ed il suo omologo turco erdogan Ankara fa sapere che attaccherà l’area Per liberarla dai terroristi curdi ed erdogan spiega che le operazioni militari potranno cominciare in qualsiasi momento Le Milizie curdo Siriano e confermano il ritiro delle truppe statunitensi e affermano di essere pronti a difendere ad ogni costo il territorio l’Unione Europea ribadisce preoccupazione sottolinea che ogni soluzione al conflitto Non può essere militare bensì deve passare attraverso una transizione politicastamattina in aula alla camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il taglio dei parlamentari che come ha detto il relatore Giuseppe Brescia del MoVimento 5 Stelle è la più attesa è promessa degli ultimi decenni scelta obbligata per restituire credibilità alle istituzioni 16 i deputati che si sono iscritti a parlare oltre al relatore del rappresentante del governo nessuno di della Lega Forza Italia ha annunciato il suo Sì al ddl chiedendo però una riforma della legge elettorale il taglio dei parlamentari per il presidente del gruppo PD alla Camera del Rio è positivo se non contesto di riforme che non crea squilibri intanto sul taglio al cuneo fiscale intervenuto il ministro dell’economia Gualtieri il governo prevede di disattivare completamente le clausole dell’IVA mettendo il debito in un trend discendente vuol dire espresso fiducia nel via libera dell’Unione Europea alla manovra finanziaria sostenendo che un più Zero 6 % del PIL per laprossimo è una previsione prudente nuovo allarme di Confindustria secondo cui l’Italia è ancora sulla soglia della crescita zero e rischia di cadere in recessione in caso di nuovi shock con il rialzo dibayar CISL PIL rimarrà fermo sia quest’anno sia nel 2020 Ma in caso contrario crescerebbe dello 0 4% dicono gli industriali Cambiamo argomento andiamo a Roma agenti della Digos hanno arrestato tre giovani ritenuti responsabili dell’aggressione avvenuta lo scorso XVI Giugno a Trastevere nel centro di Roma nei confronti di quattro ragazzi a causa di maglietta del cinema America indossata da uno di loro i tre aggressori si trovano ora ai domiciliari sono due 23enne di un trentottenne tutti già noti per la loro militanza nelle fila del movimento di estrema destra CasaPound come scrive il gip Clementina Forleo nell’ordinanza con cui ha disposto gli arresti di investigatori sono risaliti a loro attraverso le testimonianze delle vittimele immagini delle telecamere di videosorveglianza il britannico Peter Radcliffe degli statunitensi William Carey negresse mensa sono i vincitori del Nobel per la medicina 2019 i tre scienziati hanno ottenuto il riconoscimento per la scoperta del modo in cui le cellule utilizzano l’ossigeno questo meccanismo ha un’importanza cruciale per mantenere le cellule in buona salute averlo scoperto aperto la strada alla comprensione di molte malattie tra cui anemia e tumori è tutto per il momento Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa