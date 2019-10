Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio è il momento per noi di sfilarsi Dari dico le guerre senza fine molte delle quali tribali e di riportare i nostri soldati a casa questa la spiegazione che le presidente degli Stati Uniti Donald Trump da sulla decisione di ritirare le truppe statunitensi dal confine tra Siria e Turchia Combatteremo solo dove avremo benefici solo per vincere Turchia Europa Siria Iran e Iraq Russia i curdi dovranno risolvere la situazione e capire cosa vogliono fare con i soldati dell’ ISIS catturati aggiunge Trump la Turchia si appresta quindi a invadere la sera settentrionale il via libera dopo un colloquio tra Trump erdogan ancora fatto sapere che attaccherà l’aria Per liberarla dai terroristi curdi ed erdogan ha spiegato che l’operamilitari potranno cominciare in qualsiasi momento ci stiamo preparando al peggio E la preoccupazione dell’ONU sono 13 cadaveri recuperati dai soccorritori in seguito al naufragio della notte scorsa Lampedusa le vittime accertate sono tutte donne tra i dispersi C’è anche mia sorella con la sua bambina di appena otto mezzo l’ha detto una sopravvissuta portata nel l’hotspot dell’isola Sono 22 I sopravvissuti del naufragio di un barchino che si è ribaltato a 6 miglia dalla costa Intanto il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore bella è arrivato sull’isola sul salma è stata effettuata una prima ispezione esterna alla presenza del magistrato la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per naufragio e omicidio plurimo il britannico Apri terrazzi americani Williams e Greg semenza hanno vinto il Nobel per la medicina 2019 per la scoperta del modo in cui le cellule utilizzano l’ossigeno questo meccanismo hacruciale per mantenere le cellule in buona salute e averlo scoperto aperto la strada la comprensione di molte malattie tra cui anemia e tumori i 358 musei nel 2018 hanno prodotto 27 miliardi di euro pari al 1:06 % del PIL con 117000 posti di lavoro generando 278 milioni di ricavi e portando 53 milioni di visitatori sono i dati della ricerca di Boston Consulting Group Per il mibac leva strategica per la crescita del paese presentato oggi dal ministro Dario Franceschini che dice investire in cultura e nel nostro patrimonio museale fa bene alle menti Alle anime ma fa anche molto bene all’economia del paese c’è ancora un grande lavoro da fare e servono risorse il ministro della cultura Franceschini è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

