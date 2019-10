Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è il momento per noi di sfilarsi Dari dico le guerre senza fine molte delle quali tribali devi portare i nostri soldati a casa così il presidente Trump tweet A dopo la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal confine tra Siria e Turchia Combatteremo solo dove avremo benefici è solo per vincere Turchia Europa Siria Iran e Iraq Russia i curdi dovranno risolvere la situazione capire cosa vogliono fare con i soldati dell’ ISIS catturati aggiunge la via si appresta quindi a invadere la Siria settentrionale il via libera dopo un colloquio tra Trump erdogan Ankara fatto sapere che attaccherà l’aria Per liberarla dai terroristi curdi erdogan spiegato che le operazioni militari cominciare in qualsiasi momento ci stiamo preparando al peggio la preoccupazione dello sono 13 cadaveri recuperati dai soccorritori in seguito al naufragio della notte scorsa Lampedusa le vittimesono tutte donne fare il vertice anche mia sorella con la sua bambina di 8 mesi ha detto una sopravvissuta portata nella foto dell’isola Sono 22 In tutto le persone salvate dopo che barchino si è ribaltato assomiglia la cotta Intanto il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella è arrivato sull’isola sulle salme è stata effettuata una prima ispezione esterna la presenza del magistrato la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimo per gli americani Quindi anche lì nel Greg Celentano vinto il Nobel per la medicina 2019 per la scoperta del modo in cui le cellule utilizzano l’ossigeno questo mi un’importanza cruciale per mantenere le cellule buona salute averlo scoperto aperto la strada la comprensione di molte malattie prime tra tutte anemia e tumori primo incontro a Palazzo Chigi Conte sindacati sulla mano il premier conferma il taglio del cuneo fiscale misure per il sostegno del reddito delle famiglie dopo lo stop all’aumento dell’IVA il governo punta risorse aggiuntive dalla lotta all’evasione per ridurre le tasse tra le priorità il piano di rilancio delLegenda per investimenti il governo punta a recuperare dal contratto alle false compensazioni tra crediti e debiti su fisco e previdenza 12 miliardi secondo quanto emerso dalla riunione alla ragioneria alla quale hanno partecipato niente domiciliari per Giovanni Brusca è il parere espresso dalla Procura Generale della Cassazione nella requisitoria scritta con la quale contratta la richiesta della Difesa dell’ex boss della mafia condannato per la strage di Capaci altri gravi Delitti di ottenere gli arresti domiciliari in località protetta il verdetto degli Ermellini è previsto per domani brusca è in carcere Rebibbia non c’è correlazione tra l’ipotetica inefficienza della fondina episodio che ha visto la morte dei colleghi della questura di Trieste il tema degli approvvigionamenti comunque esiste perché abbiamo finanziamenti schizofrenici e stiamo perennemente in affanno l’ho detto il capo della polizia Franco Gabrielli gli ospiti l’aria che tira su La7 A proposito delle polemiche sul uccisione di due poliziotti davanti alla questura di Trieste niente ingiunzione preventiva il premier britannico Boris Johnson di chiedere un rinvio della brexit31 ottobre se entro due settimane il governo non troverà un accordo di divorzio con Bruxelles lo ha deciso il giudice della Corte Station biscotti e respingendo l’istanza presentata a riguardo di attivisti politici Proline che chiedeva torta di verdetto anticipato sull’obbligo del premier Tori di rispettare la cosiddetta Legge anti nodi alla provata su impulso delle opposizioni al parlamento britannico i 358 musei statali nel 2018 hanno avuto 27 miliardi di euro pari al 1,6% del PIL con 117000 posti di lavoro girando 278 milioni di ricavi e portando 53 milioni di visitatori sono fregati della ricerca di Boston Consulting Group Per il mibac cultura leva strategica per la crescita del paese è presentata oggi dal ministro Dario Franceschini investire in cultura nel nostro patrimonio museale fa bene alle menti e le anime ma fa molto bene l’economia del paese ha detto Franceschini C’è ancora un gran lavoro da fare e servono risorse ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa