Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale è ancora lavori ad una buona serata dalla stazione da Francesco Vitale in studio Tiziano Renzi Laura bovoli genitori dell’ex premier Renzi oggi libera di Italia viva sono stati condannati a un anno e 9 mesi di reclusione dal giudice di Firenze Fabio Gugliotta al processo per due fatture false che li vedeva imputati insieme all’imprenditore Luigi D’Agostino quest’ultimo è stato a sua volta condannato a due anni di reclusione il dispositivo condanna degli imputati con la continuazione Appena pesa il giudice Gugliotta Inoltre condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali per interdizione da incarichi direttivi nella società per sei mesi all’interdizione dalla ricoprire incarichi pubblici per un anno e a far parte di commissioni tributarie in perpetuo D’Agostino deve Inoltre risarcire la parte civile tra amor Spa di €190000 e pagare le spese processuali della stessa tramor per €3500 le motivazionistrano disponibili tra 90 giorni Cambiamo argomento Andiamo in Sicilia Giovanni Brusca condannato per la strage di Capaci ha fatto ricorso in cassazione per chiedere gli arresti domiciliari una località protetta il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de raho ha dato parere favorevole Ma la Procura Generale della Cassazione si è opposto alla richiesta andiamo ora all’estero la Turchia si è presa in Siria settentrionale con il via libera degli Stati Uniti la notizia anticipata dalla Casa Bianca dopo un colloquio telefonico tra rettile kiper doane Donald Trump è stato annunciato dal Presidente turco che anche confermato il ritiro delle truppe americane dal lungo il confine con la Turchia le truppe statunitensi avevano Infatti fatto sapere la casa bianca non sosterranno ne saranno coinvolte nell’operazione non saranno più nelle immediate vicinanze le forze curde siriane che confermano l’allontanamento soldati americani avvertono un attacco riporterà in vita l’isis se la Turchia rompe i patti Siamo pronti alla guerra ea difendere i diritti del nostro popolo secondo l’osservatorio Siriano per i diritti umani i militari statunitensi hanno già abbandonapostazioni strategiche di razza line è il momento per noi di sfilarsi delle piccole guerre senza fine molte delle quali tribali E riportare i nostri soldati a casa e andiamo a chiudere con un rapido sguardo alla borsa quella di Milano Piazza Affari chiude in rialzo il Fit MIB segna Infatti un più 0 85% a 21652 punti Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

