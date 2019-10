Ultime Notizie Roma del 07-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Casa Bianca ha annunciato che la Turchia si appresta a invadere la Siria settentrionale rinnovando i timori per il lettino dei Combattenti curdi Alleati degli Stati Uniti nella guerra all’isis a dare l’annuncio Stephanie grisham responsabile della comunicazione della casa bianca in una dichiarazione diffusa dopo un colloquio telefonico tra il presidente sul corretto e dogane quello americano Donald Trump Cambiamo argomento niente domiciliari per Giovanni Brusca il parere messo espresso dalla Procura Generale della Cassazione nella requisitoria scritta con la quale contratta la richiesta della difesa della Xbox condannato per la strage di capace e altri gravi delitti ottenere gli arresti domiciliari in località protetta lo si apprende da fonti giudiziarie Tiziano Renzi Laura bovoli genitori dell’ex premier Matteo Renzi sono stati condannati a un anno e 9 mesi di reclusione Tunesfunzione condizionale della pena dal giudice di Firenze Fabio Gugliotta al processo per due fatture false che li vedeva imputati insieme all’imprenditore Luigi D’Agostino quest’ultimo è stato a sua volta condannato a due anni di reclusione Lampedusa si rimasto un barchino con 50 migranti recuperate le salme di 13 donne le bare di legno sono Allineate sul molo Favaloro secondo il racconto dei superstiti a bordo C’erano anche 8 bambini il PM di c’erano tutti senza salvagente continuano le operazioni di ricerca Si indaga per omicidio colposo portiamo ancora pagina nei primi otto mesi del 2019 Le entrate tributarie erariali accertati in base al criterio della competenza giuridica montano 288258 milioni di euro segnando una diminuzione d3806 €5000000 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il risultato spiega il MEF risulta influenzato dalla proroga al 30 settembre dei termini di versamento di tutte le imposte autoliquidate per i soggetti che svolgono attivitàper le quali sono stati trovati indicatori di affidabilità bene l’andamento del gettito IVA nei primi otto mesi è cresciuto di 1892 milioni di euro se il risultato è dovuto in particolare alla componente di prelievo sugli scambi interni che registra un incremento di 1931 milioni di euro diminuisce invece il gettito dell’IVA sulle importazioni Le entrate tributarie erariali derivanti dall’attività di accertamento e contro si attestano 7930 €3000000 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa