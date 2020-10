Ultime Notizie Roma del 07-10-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio è allerta gialla quest’oggi in sei regioni Per maltempo Emilia Romagna Lombardia Piemonte Puglia Umbria e Veneto altre due vittime ieri in Liguria che insieme al Piemonte chiede lo stato di calamità naturale ad Ancona al via oggi il processo per l’alluvione di Senigallia che vede tra gli imputati Anche l’ex sindaco neo consigliere regionale ma Gerardi quest’oggi il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà in Parlamento sul nuovo decreto per l’emergenza covid confermate tutte le misure anti contagio finora previste obbligo delle mascherine all’aperto proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio e nessuna nuova stretta alle attività Questi dovrebbero essere contenutianche un nuovo confronto quest’oggi con gli enti locali sulle misure lazzolina intanto nega che sia stata la scuola la causa dell’innalzamento dei contagi gli studenti positivi sono lo 0,0 21% del totale sicurezza via Libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto su sicurezza appunto immigrazione che riscrive ideale Se vieni niente più multe milionarie alle energie si ampli al sistema di accoglienza si introduce regime di protezione speciale arriva il Daspo Per la movida violenta dopo la morte di Willie fino a 7 anni di carcere per chi agevola i detenuti in 41 bis Intanto è indagato per eccesso colposo di legittima difesa la gente che ha ucciso Un rapinatore diciassettenne a Napoli quest’oggi la nomina del premio Nobel per la fisica ieri il Nobel per la medicina andato e virologi Americani al The Real tornerai se per la scoperta del virus delleè tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa