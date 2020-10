Ultime Notizie Roma del 07-10-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ieri sera Consiglio dei ministri via libera al nuovo decreto su sicurezza immigrazione che descrive ideale Salvini niente più multe milionarie alleva NG e si amplia il sistema di accoglienza introducendo il regime di protezione speciale arriva il Daspo Per la movida violenta dopo la morte di Willie fino a 7 anni di carcere per chi agevola i detenuti in 41 bis indagato per eccesso colposo di legittima difesa la gente che ha ucciso Un rapinatore diciassettenne a Napoli il ministro Roberto Speranza in Parlamento riferisce sul nuovo decreto anti contagio per il covid confermate tutte le misure anti contagio finora previste l’introduzione dell’obbligo delle mascherine all’aperto e la proroga dellad’emergenza il 31 gennaio nessuna nuova stretta e le attività per il momento previsto anche un nuovo confronto quest’oggi con gli enti locali sulle misure l’amministrazione intanto nega che sia stata la ripartenza della scuola ad alzare il contagiri studenti positivi sono lo 0,0 21% del totale maltempo oggi allerta Gialla in sei regioni Emilia Romagna Lombardia Piemonte Puglia Umbria e Veneto due vittime ieri in Liguria che insieme al Piemonte chiede lo stato di calamità naturale ad Ancona oggi al via il processo per l’alluvione di Senigallia che vede tra le otto imputati Anche l’ex sindaco il neo consigliere regionale Mangialardi il protocollo per il calcio c’ha e non si tocca Ma va rispettata se qualcuno sbaglia paga nessun rischio di stop per il campionato così il ministro Spadafora ieri ed il presidente federale Gravina il Napoli quest’oggi in isolamento in hotel a Castelmentre la FIGC Indaga sulla applicazione dei protocolli sanitari da parte degli Azzurri nel tennis sinner sfida Nadal quest’oggi nei quarti del Roland Garros la giocherà contro la sveglia tech è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa