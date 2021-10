Ultime Notizie Roma del 07-10-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il Premio Nobel 2021 per la letteratura va ad Abdul razak la prima volta che un cittadino della Tanzania ricevere onorificenza gurnard tempo vive e lavora in Gran Bretagna 36 romanzi famosi Paradise by the Sea and desertion l’accademia svedese attribuito il premio per la sua intransigente profonda analisi effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti la Sicilia torna in zona Bianca ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla salute Ruggero razza e cambiamento di colore del led è previsto a partire da sabato con due giorni d’anticipo rispetto alla nonna che prevede i cambi di colore nella giornata di lunedì arriva in consiglio dei ministri il decreto sull’ allargamento delle capienze perteatri cinema musei stati discoteche su quest’ultimo punto dopo il via libera del comitato tecnico-scientifico una capienza massima del 35% non c’è però ancora accordo tra le forze di maggioranza con Matteo Salvini che parla di presa in giro e le associazioni pronte a scendere in piazza continua dei nuovi casi covid decessi come non ricoverati in ospedale secondo il monitoraggio settimanale della fondazione gimbe il numero dei nuovi vaccinati inflessione va a rilento anche le somministrazioni delle terze dosi è stato un grande onore una gioia incontrare in udienza privata Papa Francesco che rivedrò questo pomeriggio a Sant’Egidio abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa ma anche sulle sfide politiche come quelle dell’Unione Europea dopo che il papà ha visitato da poco l’Europa Orientale l’ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo il suo incontro con il pontefice a Roma e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa