Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione e Gabriella Luigi in studio vertice ieri sera a Palazzo Chigi tra governo e i vertici di arcelormittal Al termine dell’incontro il premier Giuseppe Conte ha Parla ai giornalisti Nessuna proposta è stata accettata da mittal ho posto il tema dello Scudo penale l’ho offerto e mi è stato rifiutato e sono anche tornato a insistere ho chiesto se c’era disponibilità riaprire il tavolo su questi presupposti ma nessuna nostra richiesta è stata accettata ha detto Conte che ha sottolineato per me è inaccettabile qualsiasi piano di esuberi e abbiamo invitato mittal a prendersi un paio di giorni e farti una proposta per assicurare continuità di livelli occupazionali produttivi e ambientali aggiuntoSe questo è un paese di dritto un paese serio ha concluso poco prima nel documento diramato dall’azienda Si sottolineava che lo scudo fiscale era essenziale per l’operazione è stata avviata la procedura sindacale per 10777 il dipendenti intanto per la manovra di bilancio tensione nella maggioranza il PD avverte il MoVimento 5 Stelle Italia viva così la corda si spezza Confindustria attacca la legge di bilancio non aiuta le imprese Anzi le danneggia oggi in arrivo le previsioni economiche d’autunno La Commissione Europea rivedere al ribasso la stima del PIL italiano il prossimo anno dal P Zero 7 % Alpi 0 e 4% stabile p01 % quest’anno sui migranti la Libia è disponibile ad aggiornare l’accordo con l’Italia lo ha detto alla camera la ministra lamorgese indicando come obiettivo quello della graduale chiusura dei centri di detenzione con l’obiettivo didi gestire dalle agenzie dell’ONU Champions League in chiusura ieri sera la vittoria della Juventus in trasferta per 2-1 sulla Lokomotiv Mosca anche l’Atalanta ha conquistato il suo primo punto nella massima competizione Europea 1 1 ieri sera tra i bergamaschi ed il Manchester City nel gruppo della dea guida proprio il Manchester City con 10 punti Atalanta fanalino di coda con un solo punto nel gruppo di invece la Juventus in testa con 10 punti davanti all’atletico Madrid distaccato di tre lunghezze è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa