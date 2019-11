Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il vertice A Palazzo Chigi di ieri sera tra il Governo e darsela romital al termine del quale ha parlato il premier Giuseppe Conte abbiamo invitato mittal a prendersi un paio di giorni per darti una risposta nessuna nostra proposta è stata accettata come primo punto posto il tema dello Scudo penale l’ho offerto ma mi è stato rifiutato e sono anche tornato a insistere nessuna nostra richiesta è stata accettata questo paese non si lascia prendere in giro ha detto il Presidente del Consiglio scatta quest’oggi l’obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i seggiolini cosiddetti sistemi anti abbandono per chi trasporta minori di 4 anni per agevolare l’acquisto dei dispositivi nel decreto fiscale è stato istituito un fondo per un incentivo di €30 per ciascun dispositivo acquistato Ma certodella sospensione delle multe che possono arrivare fino a €326 e 5 punti di patente visto che cittadini non sono stati informati la Guardia di Finanza a tutela della privacy delle frodi tecnologiche ha concluso un’operazione di polizia giudiziaria nel settore di traffici illeciti online che ha portato alla chiusura di una BlackMarket che con oltre 100.000 annunci veniva considerata la risorsa illegale più affidabile del Dark web le indagini hanno portato all’arresto di 3 italiani che gestivano il mercato a Londra è crollata una sezione del controsoffitto del Fiat nel cuore turistico di Londra durante uno spettacolo mille le persone fatte evacuare dalla polizia cinque le persone rimaste ferite non gravi per fortuna medicato in ospedale qualche contuso questo il bilancio del crollo produzione industriale in Germania calo a settembre dello 0 6% rispetto ad agosto un risultato peggiore rispetto alle attese degli analistiBasiano alla contrazione è stata delle 4:03 % in questo caso leggermente migliore come riporta l’agenzia Bloomberg delle Stime degli analisti che indicavano un calo del 4 e 4% Sport chiusura calcio Champions League ieri sera la vittoria della Juventus per 21 sulla Locomotiv mosca in trasferta Juventus al comando del suo girone davanti l’atlético Madrid anche l’Atalanta ha conquistato il suo primo punto in Champions 11 ieri sera in casa contro il Manchester City quest’oggi l’Europa League Lazio Celtic e Borussia monchengladbach Roma è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa