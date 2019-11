Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con informazione potrebbe rientrare già domani in Italia al bimbo di 11 anni portato via dalla madre Valbona Berisha il 17 dicembre 2014 da Barzago in provincia di Lecco in Siria la donna si voleva arruolare nel leasys dopo lunghe ricerche da parte dello chef della polizia del Ros dei Carabinieri il bimbo è stato individuato in un campo profughi di alloro in Siria madre sarebbe rimasta uccisa in un’esplosione Il bimbo sta rientrando adesso in ita la questione ex Ilva di Taranto ieri sera a Palazzo Chigi il vertice tra il Governo e l’azienda arcelormittal al termine del quale ha parlato il premier Giuseppe Conte abbiamo in vitaInstalla prenderti un paio di giorni per darci una risposta nessuna nostra proposta finora è stata accettata come primo punto opposto il tema dello Scudo penale l’ho offerto e mi è stato rifiutato e sono anche rata insistere nessuna nostra richiesta è stata accolta questo paese non si lascia prendere in giro ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte scatta quest’oggi l’obbligo di montare su auto i dispositivi di allarme per i seggiolini cosiddetti sistemi anti abbandono per chi trasporta minori di 4 anni per agevolare l’acquisto dei dispositivi nel decreto fisco è stato istituito un fondo per un incentivo di €30 per ciascun dispositivo ma c’è chi chiede la sospensione delle multe che possono arrivare fino a €326 e 5 punti di patente visto che cittadini non sono informati disorientamento la circolare del Ministero dell’Interno che confermano entrata in vigore del decreto per la giornata di oggi è la mancanza di ulteriori specifiche per l’attesa di 120a partire da quest’oggi per l’entrata in vigore dell’obbligo Cambiamo argomento il decreto-legge salva precari non convince la Nerf che lo considera come punto di per l’introduzione di ulteriori migliorie mancano Infatti soluzioni per risolvere il problema del precariato nella scuola tra il personale docente e personale ATA ma anche per il personale delle università e ricerca DSGA Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF graduatorie ad esaurimento Salerno e comunque escludono tantissime tipologie di fregare che sono nel sistema Tuttavia esclude diverse categorie di docenti come docente di religione ma anche le persone dell’infanzia e della primaria quindi non vado sempre piaciuto molto anche durante l’annoche porta la migliaia di precari della nostra scuola essere esclusi da questo nuovo graduatoria che vorrebbe assumere qualcuno nei prossimi anni per il personale ATA uguale si prevede Si ribadisce la stabilizzazione del personale precario delle cooperative ma non dei collaboratori scolastici Per non parlare del personale tecnico-amministrativo di ricercatori dell’università e tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa