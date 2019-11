Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è stato trovato in Siria in un campo profughi di alcool il bimbo di 11 anni portato via da sua madre Valbona Berisha che nel dicembre del 2014 si volle arruolare nel leavis quasi 5 anni fa lascio Barzago in provincia di Lecco per andare in via adesso Dopo anni di ricerche dello Ship della polizia del Ros dei Carabinieri il bimbo è stato trovato e sta già facendo rientro in Italia Ricorda di aver avuto dei pregressi nel nostro già detto un investigatore del Rosso dei Carabinieri il padre ha riconosciuto il figlio in una foto mostra tali dagli inquirenti stasera attrice a vita Liliana Segre è statasta sotto scorta due carabinieri li accompagneranno in ogni suo spostamento decisione presa in seguito alle minacce giunte alla senatrice via web e allo striscione di Forza Nuova esposto a Milano decisione presa durante il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto ieri la procura di Milano intanto aperto un’inchiesta sugli insulti ricevuti dalla via Weber contro ignoti arcelormittal conferma l’addio all’Italia rifiutando lo scudo penale offerto ieri dal premier Giuseppe Conte nel corso del vertice che si è concluso in tarda serata a Palazzo Chigi tra il Governo e l’azienda ed è Allarme rosso Perché l’azienda è arrivata ad una richiesta di 5000 esuberi richieste inaccettabili dal governo attrattiva Comunque non è ancora definitivamente conclusa il premier Conte ha dato 48 ore di tempo a darcela orbitale per prendere una decisione nel frattempo i sindacati annuncianoscioperi e la cronaca un quarantottenne stato arrestato dai carabinieri accusato di aver abusato di almeno quattro minorenni adescati in rete lo avrebbe utilizzato un falso profilo femminile per attirarli in casa sua a Saronno in provincia di Varese dove li accoglieva travestito da l’hanno portato in carcere deve rispondere di violenza sessuale aggravata dalla sostituzione di persona di detenzione di materiale pedopornografico è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa