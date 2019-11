Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza Nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a Milano il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la scorta la senatrice a vita Liliana Segre ex deportata Ad Auschwitz da oggi due carabinieri li accompagneranno in ogni suo spostamento la decisione è stata presa durante il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza è un terribile segnale è un mondo che corre all’indietro difendere oggi chi ha attraversato l’inferno ieri è un dovere ma è anche una sconfitta ha detto Il deputato del PD Emanuele Fiano minacce gravissime come quelle a me è stato il commento dell’ex ministro Matteo Salvini economia italiano installo dall’inizio del 2018 e ancora non mostra segnali significativi di ripresaLa Commissione Europea nelle previsioni economiche d’autunno che lasciano invariata rispetto all’estate la stima sul Pil del 2019 + 0:01 % tagliate invece la stima sul Pil del 2020 da 07 a p Zero 4 % il prossimo anno ci sarà una modesta ripresa della crescita grazie alla domanda esterna e la spesa delle famiglie che però attenuata dal mercato del lavoro in deteriora ha detto la Commissione Europea L’Italia si conferma ultima in Europa sia quest’anno che il prossimo anno sale il debito al 136 e 2 % nel 2019 e al 136 8% Nel 2020 deficit al 2% quest’anno al 23 percento Nel 2020 Sta rientrando in Italia dopo ricerche da parte dello chef della polizia del Ros dei Carabinieri un bimbo di 11 anni portato da Barzago in provincia di Lecco in Siria della madre nel 2014 la madre lascia il marito per arruolarsi nell’ la donna poi sarebbe morta in un esplosioneil ragazzino è stato trovato in un campo profughi Ada LoL in Siria e potrebbe far rientro in Italia già nella giornata di domani cambiamo argomento nella legge di bilancio c’è scuola nonostante l’intesa tra Ministero e sindacati in materia di contratto nonostante il pacchetto di misure destinate alla ricerca insufficiente isolato secondo il sindacato ANIEF sentiamo il presidente della sigla sindacale Marcello Pacifico della Formazione sede reclutamento mancata valorizzazione del personale ATA con 9 figure da 25 anni previsto dal contratto è mai organico e completo manca nelle scuole e tutto questo mentre si affrontano con le cose sulla agenzia Nazionale sulla ricercaqualche soldo così a Chioggia per un totale di qualche decina di €1000 che non risolvono i problemi della scuola tema della trasformazione del tipo per garantire la continuità didattica è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa