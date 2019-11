Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con informazione e Gabriella Luigi in studio è stata posta sotto scorta La senatrice a vita Liliana Segre ex deportata Ad Auschwitz in seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza Nuova esposto a Milano il prefetto Renato Saccone ha deciso il provvedimento durante il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza è un terribile Segna un mondo che corre all’indietro difendere oggi chi ha attraversato l’inferno ieri o un dovere ma è anche una sconfitta ha commentato Il deputato del PD Emanuele Fiano commento anche dall’ex ministro Salvini minacce gravissime come quelle che ho ricevuto Io ha detto il leader della Lega resta alta la tensione a Taranto dopo la decisione di Russell armitalia Di recedere al contratto sul ex Ilvasegue il presidio dei Lavoratori davanti alla direzione dello stabilimento siderurgico e terminerà alle 15 lo sciopero di 24 ore proclamato dalla Fim Mentre domani alle 7 partirà uno sciopero Sui treni indetto da firme wilm e sindacati dell’indotto che minacciano il blocco ad oltranza dell’attività nel rispettivi settori Intanto è già partita la procedura di retrocessione dei rami d’azienda con restituzione degli impianti dei laboratori all’ilva il premier Conte ha invitato i vertici aziendali a prenderti due giorni per ripensarci e oggi Conte incontrerà i sindacati a Palazzo Chigi via libera della commissione di vigilanza Rai all’atto di indirizzo sul piano industriale messo a punto dal Presidente della bicamerale Alberto barachini l’atto che è stato modificato questa nell’ufficio di presidenza è stato approvato all’unanimità quest’oggi le parole del pontefice Papa Francesco nell’incontro con i gesuiti che partecipano al convegno internazionale del Segretoper la giustizia sociale l’ecologia oggi abbondano le espressioni di xenofobia e la ricerca egoistica dell’interesse Nazionale la disuguaglianza tra Paesi e al loro interno senza trovare un rimedio queste le parole di Bergoglio che ha denunciato le troppe situazioni di ingiustizia e dolore umano a partire dalla tratta delle persone e ha ricordato che per stare accanto agli ultimi occorre avere attenzione loro bisogni anche attraverso una vera rivoluzione culturale è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

