Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio della redazione Gabriele a Luigi in studio in apertura parliamo di economia perché la Commissione Europea ha tagliato le Stime di crescita del PIL italiano confermato lo stallo iniziato l’anno scorso anche quest’anno + 0 1 percento ma il prossimo anno Nel 2020 si Passerà dal p07 percentualizzare 4% ci sarà una modesta ripresa della crescita grazie alla domanda e carne alla spesa delle famiglie che però sarà attenuata dal mercato del lavoro in deterioramento dicono dall’Unione Europea L’Italia si conferma ultima in Europa sia quest’anno sia il prossimo anno sarà il debito al 136 2% nel 2019 e al 136 8% Nel 2020 deficit al 2% quest’anno al 23 percento il prossimo annointanto nel bollettino economico della BCE la Banca Centrale Europea sottolinea che i dati più recenti continuano a indicare un’espansione moderata seppur positiva nell’area l’euro Nella seconda metà di quest’anno c’è comunque una protratta debolezza nelle dinamiche di crescita e la persistenza di pronuncia di rischi al ribasso i rischi legati alla brexit sono elevati l’istituto continuerà quindi a mantenere un orientamento di politica monetaria accomodante resta pronto ad adeguare tutti gli strumenti per assicurare che l’inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente all’obiettivo Andiamo a Parigi sono stati sgomberati questa mattina all’alba La periferia della città due accampamenti che ospitavano tra i 600 e i 1200 migranti l’obiettivo di Chiara delle autorità è cambiare strategia nelle zone diventate ormai incontrollabili l’operazione ha coinvolto 600 agenti di polizia il giorno dopo la presentazione del nuovo piano del Ministro dell’InternoCastellari che prevede Tra l’altro il bar delle quote di migranti economici e l’inasprimento delle regole sull’assistenza sanitaria pubblica La senatrice a vita Liliana Segre è stata posta sotto scorta dopo le minacce che l’hanno interessata giunta in via web e dopo lo striscione di Forza Nuova esposto a Milano la decisione è stata presa dal prefetto Renato Saccone durante il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza la politica parla di segnale terribile e di minacce gravissime è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

