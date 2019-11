Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 7 novembre in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano una donna e un uomo sono stati feriti a coltellate oggi su un treno Frecciarossa partito da Torino a diretto a Roma l’aggressore un uomo delle pulizie è stato bloccato dalla polizia ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori la donna che invece una dipendente della ditta esterna che hai fatto dei servizi di ristorazione Sui treni dell’alta velocità è stata portata via in dai sarebbe in gravi condizioni all’origine del gesto potrebbe esserci un movente passionale ipotesi è che l’aggressione avessi una relazione con la donna non è ancora chiaro il ruolo della seconda persona è rimasta ferita forse è intervenuta per aiutare la donna nell’argomento in seguito alle minacce via web allo striscione di Forza Nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava Milano il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la scorta La senatrice a vita Lilianadeportata Ad Auschwitz da oggi due carabinieri li accompagneranno in Ogni spostamento la decisione è stata presa durante il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza di ieri la diretta interessata non commenta il vicepresidente della comunità ebraica di Roma Ruben Della Rocca invece avverte il fatto che una cena attrice sopravvissuta Ad Auschwitz abbia bisogno della scorta indica che il paese ha fallito che l’antisemitismo c’è minacce gravissime con quelle a me il commento di Matteo Salvini temperature record in tutto il mondo per il mese di ottobre 2019 sono state le più calde mai registrate lo rende Noto in un comunicato il service vestito da Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto dell’Unione Europea ottobre è il quinto mese consecutivo che vede temperature da record estremamente elevate L’economia in chiusura ci deve essere una new Eco in Alitalia perché ci sia il nostro interesse a investire ci devono essere alcuni elementi di ristrutturazione per noi è un requisito ho detto il CEO di Lufthansa vediamo che la sovrapposizionemercato di Alitalia Renda più interessanti accordi commerciali aggiunto lexpertise Lufthansa per mettere una ristrutturazione devono essere messe fuori le persone della proprietà attuale prima che si legge possiamo considerare impegnati che tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

