Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 19:10

economia in primo piano la situazione italiana è in stallo dall'inizio del 2018 e ancora non mostra segnali significativi di ripresa Lo scrive la commissione Unione Europea delle previsioni economiche autunno che lasciano invariata rispetto all'estate la stima sul PIL 2019 che tagliano invece quella sul Sile 2020 da + 0,7 X 100 + 0,4 x 100 Italia si conferma ultima in Europa nel 2019 che nel 2020 sale in debito al 136,2% nel 2019 al 136,8% Nel 2020 elettricista al 2,2% nel 2019 Nel 2020 Il commissario moscovici Avverti la strada in salita bisogna intensificare gli sforzi per aumentare le nostre economie sulla manovra italiana questa volta non ci sarà nè il respingimento n'è unae parlare delle regole del patto di stabilità e di crescita per me non è un tabù concludi moscovici terrestre alta la tensione a Taranto dopo la decisione di arcelormittal a Di recedere al contratto sul ex Ilva prosegue il presidio dei Lavoratori davanti alla direzione dello stabilimento siderurgico e terminerà alle 15 lo sciopero di 24 ore proclamato dalla TIM mentre uno stop di 24 ore in tutti gli stabilimenti di arcelormittal prima programmato solo per Taranto è stato proclamato dai sindacati Fiom Fim e uilm per domani Fidati è già partita la procedura di retrocessione dei rami d'azienda con la restituzione degli impianti dei Lavoratori all'ilva il premier Giuseppe Conte oggi incontrato i sindacati ha invitato i vertici aziendali a prenderci due giorni per ripensarci Napoli raggi passo dal gruppo misto Ma continua a sostenere il governo non ho lasciato il MoVimento 5 Stelle non ha abbandonato la nave ma il capitano che mi ha lasciato senza pane acqua lo scrive Elena fattori senatrice del MoVimento 5 Stelle non posso sul blog sull'huffington post annunciando l'addio al Movimento 5 Stellein chiusura la torniamo tu La Cascina esplosa per l'alessandrino il responsabile che ha provocato la morte di 3 Vigili del Fuoco lo ha fatto per uccidere ha detto il procuratore di Alessandria che ha fatto il punto sulle indagini chiaro che gesto aggiunto il magistrato non ha sinquadri ripicche di vicinato ma è ben più grave

