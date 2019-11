Ultime Notizie Roma del 07-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Torniamo sul episodio di cronaca di oggi su un Frecciarossa una donna e un uomo sono stati feriti a coltellate e l’altra era partito da Torino diretto a Roma l’aggressione un uomo delle pulizie è stato bloccato dalla polizia ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori il quarantasettenne italiano si trova in stato di fermo con l’ipotesi di reato di tentato omicidio la donna quarantunenne italiana di niente della ditta esterna che effettua servizi di ristorazione Sui treni dell’alta velocità è stata portata via intubata ed è in prognosi riservata all’origine del gesto potrebbe esserci un movente passionale i due si conoscevano la seconda persona rimasta ferita risulta essere un passeggero a quanto pare l’uomo sarebbe intervenuto probabilmente per dividere la coppia per difendere la donna accoltellata ma è stato a sua volta colpito di striscio e non è grave in seguito alle minaccelo striscione di Forza Nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava Milano il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la scorta alla senatrice a vita Liliana Segre ex deportata Ad Auschwitz da oggi I due carabinieri la accompagneranno in Ogni spostamento la decisione è stata presa durante il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza di ieri la diretta interessata non commenta il vice presidente della comunità ebraica di Roma Ruben Della Rocca pendice avverte il fatto che una senatrice sopravvissuta Ad Auschwitz abbia bisogno della scorta indica che il paese ha fallito che l’antisemitismo c’è fino a gravissime come quelle che ho ricevuto io Questo invece del leader della Lega economia in chiusura la situazione italiana è in stallo dall’inizio del 2018 e ancora non mostra segnali significativi di ripresa Lo scrive la commissione Ué nelle previsioni economiche d’autunno che lasciano invariata rispetto all’estate la stima sul PIL 2019 + 0,1% italiano invece quella sul Sile 2020 da + 0,7 * 100 + 0,4 Italiaconferma ultima Europa sia nel 2019 che nel 2020 salì il debito al 136,2% nel 2019 e 136,8 % Nel 2020 Il commissario moscovici avverte la strada in salita bisogna intensificare gli sforzi per aumentare le nostre economie e tutto grazie per averci seguito li uso torna nella prossima edizione

