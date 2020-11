Ultime Notizie Roma del 07-11-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 7 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio non abbia ancora una dichiarazione finale ma i numeri sono chiariti dicono che vinceremo vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania Joe biden parla wilmington in quella che doveva essere la festa della Vittoria ma il conteggio in fretta Ti chiavi ancora in corso by veramente soddisfatto in Pennsylvania Giorgia Nevada la speaker della camera Nancy pelosi definisce già biden presidente eletto ma Trump Twitta Joe biden non dovrebbe reclamare l’incarico di Presidente sarebbe sbagliato anch’io potrei farlo le azioni legali sono appena iniziate La corte suprema ordine alla Pennsylvania di separare le schede giunte dopo l’election Day del 3 novembre ma non ferma il conteggio il Consiglio dei Ministri ha approvato in piena notte il decreto ristoro ibisco nuovo pacchetto di aiuti per le attività e le famiglie più colpite dalle nuove restrizioni anti covid 2 miliardifinanziarie congedi bonus baby sitter benefici fiscali contributi a fondo perduto per le attività commerciali nelle zone rosse da sottoporre Severi controlli Antimafia allargata la platea delle categorie provato anche rinvio delle elezioni previste per quest’anno per svolgere entro il 31 marzo 2021 i contagi da covid in Italia continuano a salire ieri si è sfiorato non vorrei 37809 casa in 24 ore con 446 vittime e cresce rapporto positivi tamponi attestandosi al 16:14 % quasi in punto in più del giorno prima un trend epidemiologico che dimostra come il virus circoli Ormai in tutto il paese la zona gialla non è un posto sicuro avverte il ministro della Salute speranza è soltanto Non abbassare la guardia 10 regioni sforano la soglia critica ricoveri per covid anche lo MS prende atto della saturazione dei reparti di medicina di mezza Italia è svizzero altri ricoveri rischiano il collasso sanitaria fermo in serata Di Maio possiamo stare qui a litigare sulle chiusurerimboccarci le maniche restare uniti sul sito di Palazzo Chigi tutti i chiarimenti sulle misure restrittive del dpcm in Puglia riaprono le scuole elementari e medie caos in campagna e tra i riti si riapre il dibattito sulla riforma del Titolo Quinto della Costituzione la pandemia frena la ripresa ai consumi lo confermano i dati dell’istat sottolineando il calo dei consumi nello scorso se l’incertezza delle prospettive per i prossimi mesi Maury’s però conferma il Rating dell’Italia a baa3 con Outlook stabile prevedendo un recupero della contrazione indotta dalla famiglia nella prima metà dell’anno grazie alla politica monetaria della BCE gli aiuti europei e dopo un lungo interrogatorio è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario la ragazza di 27 anni che a Trapani ha lanciato dalla finestra della sua abitazione il bambino che aveva partorito la polizia sta valutando anche le posizioni della madre della ragazza della collaboratrice domestica che si trovavano in casa al momento dei fatti le due donne hanno sostenuto Di non esserti accorta del parto edsoppressione del neonato della gaffe su covid alla positività al tampone nella rete del coronavirus è caduto anche Roberto Mancini CT della Nazionale inciampato lo scorso XXII ottobre non posso con una vignetta per il quale aveva poi chiesto scusa mi sono ammalato guardando il TG scriveva anche Edin Dzeko è risultato positivo ma asintomatico dopo un doppio tempo mercatino Valentino Rossi torna in pista con la sua Yamaha nelle terze prove libere del GP d’Europa di MotoGP a Valencia la sua ultima fatica era stata rinascerò rinascerai il brano composto da Nico di sempre Roby Facchinetti per Bergamo martoriata dal covid per cui aveva scritto un testo sincero commovente pieno di fiducia e rispetto per chi stava soffrendo Stefano D’Orazio storico batterista dei Pooh è morto in ospedale a Roma ieri sera all’età di 72 anni già malato le sue condizioni sono peggiorate proprio in seguito il conteggio da covid en Noi ci fermiamo qui per il momento buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa