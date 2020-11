Ultime Notizie Roma del 07-11-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella in studio dagli Stati Uniti parla Joe biden non abbiamo ancora una dichiarazione finale ma i numeri sono chiari e ci dicono che vinceremo vinceremo la Georgia e vinceremo la Pennsylvania ha parlato da wennington biden in quella che doveva essere la festa della Vittoria mentre il conteggio proseguo in cinque stati chiave Vai invita alla calma e all’unità è il tempo di dire basta la rabbia e Alla meditazione nella politica annuncia quale primo atto azioni anti-covid mentre il paese supera i 120000 contagi giornalieri positivi anche il capo e 4 membri dello staff della ca’ Bianca in casa nostra parla il premier Giuseppe Conte al Corriere della Sera nessuno ha mai messo in discussione il meccanismo di monitoraggio che ha portato la divisione dell’Italia in tre fasce rifiutarlosignifica portare il paese a sbattere contro un nuovo look da un generalizzato dice con te Che aggiunge chi ti accusa di agire sulla base di discriminazioni politiche e in malafede non c’è nessuna volontà di penalizzare alcune aree a discapito di altre chiarisce approvato il decreto Ristori bis con un nuovo pacchetto di aiuti per le attività e le famiglie più colpite dalle nuove restrizioni 2 miliardi e mezzo per finanziare congedi bonus baby sitter benefici fiscali e contributi a fondo perduto per le attività commerciali nelle zone rosse da sottoporre a controlli Antimafia allargata la platea delle categorie ammesse approvato anche il rinvio delle elezioni previste per quest’anno da svolgere entro il 31 marzo del 2021 ancora record di nuovi casi di covid a livello globale in 24 ore ieri secondo l’oms sono stati registrati 581000 679 contagi contro i 540di giovedì Un + 7:06 % in 24 ore il bilancio complessivo dei casi nel mondo si avvia verso la soglia dei 50 milioni secondo i conteggi della giornata in università i contagi salgono anche in Italia ieri sfiorato il nuovo record di 37809 nuovi casi in 24 ore 446 decessi cresce il rapporto positività 16:14 per 110 regioni sfiorano alla soglia critica dei ricoveri per covid anche la se prende atto della saturazione delle parti di medicina di mezza Italia e slitta altri ricoveri rischiamo il collasso sanitario afferma il ministro Di Maio possiamo stare qui a litigare sulle chiusure o rimboccarci le maniche e stare uniti aggiunge sul sito di Palazzo Chigi chiarimenti sulle misure restrittive del dpcm in Puglia riaprono le scuole elementari e medie caos in campagna calcio Serie A ieri sera 0 a 0 tra Sassuolo e Udineper la settima giornata di campionato oggi altri tre anticipi si inizia alle 15 con cagliari-sampdoria è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

