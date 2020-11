Ultime Notizie Roma del 07-11-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno andiamo negli Stati Uniti in apertura perché Joe biden ha conquistato anche la Pennsylvania ed è quindi il 43esimo presidente degli Stati Uniti secondo le proiezioni di Sì Anna spider-man il presidente eletto anche il secondo l’associato i pretzel Indesit kamala Harris entra nella storia e la prima vicepresidente donna il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto Questo sarà il più grande di tutti gli americani ha twittato biden sono onorato che gli americani abbiano scelto come loro presidente tra un po’ non concede la vittoria le elezioni non sono finite dice da noi arte a Washington esplode l’entusiasmo in strada per la vittoria di biden il clacson a tutto spiano festeggiano il 40esimo presidente americano fa le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi torniamo in Italia emergenza coronavirus nessuno ha mai mediscussione prima il meccanismo di monitoraggio che ha portato alla divisione dell’Italia in tre fasce rifiutarlo significa portare il paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato lo dice al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte chi ti accusa di agire sulla base di discriminazioni politiche in malafede aggiunge commentando la protesta di Alcune regioni Intanto il Veneto registra un nuovo record di nuovi contagi da coronavirus in 24 ore con 3015 nuovi casi lo riferisce il bollettino regionale che segnala 25 morti di stato approvato il decreto Ristori bis con un nuovo pacchetto di aiuti per le attività e le famiglie più colpite dalle nuove restrizioni due miliardi e mezzo per finanziare i congedi bonus baby sitter benefici fiscali contributi a fondo perduto per attività commerciali nelle zone rosse da sottoporre a Severi controlli Antimafia allargata la platea delle categorie ammesse di Chiara altri 340 milioni per le filiere agricole per pesca e acquacoltura De Micheli sottolinea anticipo di 300 milioni per il TPL andiamo in Puglia tuttiospiti ospiti della RSA fondazione Palena di Foggia e 28 dipendenti positivi al covid-19 sarebbero quasi tutti asintomatici tre gli anziani deceduti invece a Cagliari nella notte manifestanti hanno violato il coprifuoco è una peso una grande bandiera tricolore e poi l’hanno incendiata a Ottone sull’Appennino Piacentino Il comune chiude gli accessi dalle zone rosse con le barriere di cemento in chiusura è stata aggiornata al 21 novembre l’udienza sul rinnovo della custodia cautelare in carcere per Patrick zaky lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere a Il Cairo o con la tuta di propaganda sovversiva su internet riferito all’ansa una sua legale sottolineando che non si tratta di un prolungamento della custodia non sono di nuovo invio dell’udienza e quei giovani peraltro non ha potuto partecipare per motivi di sicurezza legate alle elezioni politiche in corso in due fa in Egitto oggi e domani è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa