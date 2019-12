Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata Un bel trovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura la politica dopo una giornata di grandi tensioni politiche e minacce sulla stessa tenuta del governo dopo un vertice di fiore alla fine l’accordo sulla manovra 2020 sembra esserci lo ha reso noto nella conferenza stampa tenuta in tarda serata il premier Giuseppe Conte sottolineando che ci accordo completo Nella maggioranza Secondo Conte si tratta di una proposta di manovra molto articolate hai rispetto al quadro iniziare che abbiamo dovuto affrontare molto efficace per prima cosa ha sterilizzato per 23 miliardi le clausole IVA scongiurando la misura più proibitiva che avrebbe avuto conseguenze regressivi avrebbe rischiato di causare una recessione economica con un aggravio di oltre €500 per le persone e cambiamo argomento 1 commissario unico per Alitalia sostituìStefano paleari a Daniele discepolo arriva Giuseppe leogrande Avvocato specializzato in diritto fallimentare e procedure di amministrazione straordinaria e le ultime notizie comunicato dal ministro dello sviluppo economico Stefano Tonelli al termine di una giornata impegnativa per l’ex compagnia di bandiera non l’ha provato il 48% Non c’era quando c’era L’uomo forte al potere quindi Parla di quello che non sa È così che Liliana Segre ha commentato la rivelazione del Censis secondo cui per il 48% degli italiani ci vorrebbe un uomo forte al potere che non debba preoccuparsi di parlamento ed elezioni regionali bianche fra Inter Roma nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A I giallorossi fermano la capolista con una partita solida senza grandi emozioni intense e ricche di contenuti per vendere un mezzo passo falso e ora tende risultato dell’ altro big match di giornata lazio-juventus per mantenere la vetta della classifica e ora Cambiamo argomento ripartire dal mondo della scuola sono questi gli obiettivi del giovane sindacato ANIEF sentiamo il presidente Mercedespacifico in termini di permessi distacchi per aspettativa uso dei locali e bacheca cosa però vuole fare ANIEF ANIEF ha subito fatto un consiglio nazionale seguito ad altri punto in preparazione di questo momento cosa vuole fare anche se vuole ripartire dal mondo della scuola quindi abbiamo intenzione di svolgere più di 1000 assemblee in tutta Italia solo nell’anno 2020 per partire dal non informazione una consultazione dei Lavoratori consultazione è possibile da mettere per rinnovo del contratto Quindi cosa cambiare eri dover contattare sono una sua piattaforma la vuole condividerecollaboratori prima di impegnarsi per stanza dei lavoratori e dopodiché Ovviamente sempre di informare su questa importante anche Perignano nella giurisprudenza italiana è valida la progressione di carriera del personale docente che ha ottenuto dei regali dell’aria della Cassazione conferma nel diritto alla ricostruzione di carriera per intero di tutto il servizio pre ruolo svolto e quindi questo è fondamentale perché significa che più di 350000 contratti ricostruzione di carriera firmati negli ultimi dieci anni fa a verificare il proprio proprio tanto cedolino ma soprattutto dimenticare che per il periodo pre ruolo perché la supplente presso Antonio cel’ha diritto personale ATA è ancoradiritto alla battaglia di nascita La Coccinella porta avanti chiudere come argomento di questa assemblea il tema della vista proprio grazie alle 9 poi alle cerniere su ai tasti che premi individuali in ogni Istituto la possibilità di cambiare la realtà delle scuole in meglio e soprattutto nel rispetto del diritto del diritto del lavoratore È tutto Buon proseguimento di ascolto

