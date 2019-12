Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio alla fine del vertice Palazzo Chigi ha incontrato i giornalisti annunciato che sulla manovra c’è l’accordo completo Nella maggioranza Oggi abbiamo lavorato sui dettagli ha detto è un incontro per ragguagliare voi giornalisti cittadini abbiamo lavorato oggi ieri Per mettere a punto gli ultimi dettagli delle ddl di bilancio abbiamo un quadro completo che ferme restando le prerogative del parlamento assegno L’intesa nella maggioranza così il premier Giuseppe Conte e cambiamo argomento andiamo in Calabria truffa ai danni dell’INPS e 458 denunce per contributi non dovuti Dalle indagini condotte tre mesi di febbraio 2017 lo scorso novembre è emerso un danno erariale per quasi €6000000 a causa di questi rapporti di lavoro nel settore agricolo le somme indebitamente percepiteindennità relative a malattia disoccupazione e maternità regionali Salvini meloni Berlusconi accordo su candidati in lista dei tre partiti hanno raggiunto un accordo sui profili dei candidati governatori sulla composizione delle liste per le regioni che andranno al voto che sarà perfezionato nei prossimi giorni ancora non sviluppo nell’inchiesta della procura di Palermo sui colloqui in carcere con i boss la deputata di Italia viva Giusy occhionero indagato dai PM siciliani per falso in concorso avrebbe fatto passare il radicale Antonello Nicosia poi arrestato per mafia per tuo assistente consentendogli di entrare nelle carceri e cambiamo ora argomento torna a Milano partiamo l’evento musicale indipendente ma anche un Brand che vuole racchiudere in sé tanto dell’arte musicale libera e contemporanea una festa itinerante per le vie più suggestive di Milano l’ha vinto è per il 12 dicembre un tragitto personalizzato su un tram che si trasforma grazie ad allestimenti specifici in un vero e proprio Club Urbano ma sentiamo domenica avanti uno degli Artistifine like per Milano quindi un’esperienza sicuramente molto suggestiva senso che appunto Non che io sappia non ci sono stati altri eventi di questo tipo prima per quelli veramente la cosa molto molto bella e divertente da vedere da cui partecipare un tour un viaggio in concerto incontro e ci sarai anche tu ovviamente a bordo di questo tram un’anticipazione di quello che farai suoneremo i pezzi insieme che ognuno per te è un po’ di cose anche nuovi È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa