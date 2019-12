Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo come sempre con la politica dopo una giornata di grandi tensioni politiche minacce sulla stessa tenuta del governo dopo un vertice di 14 ore alla fine l’accordo sulla manovra 2020 sembra esserci l’ho reso noto nella conferenza stampa tenuta in tarda serata il premier Giuseppe Conte sottolineando che ci accordo completo Nella maggioranza Secondo Conte si tratta di una proposta di manovra molto articolata e rispetto al quadro che abbiamo dovuto affrontare molto efficace per prima cosa sterilizzato per 23 miliardi le clausole IVA scongiurando la misura più primitiva che avrebbe avuto conseguenze regressive e avrebbe rischiato di posare una recensione con un aggravio di oltre €500 per le persone che abbiamo argomento un commissario unico per Alitalia sostituire Enrico laghi Stefano paleari è Daniele discepolo arriva Giuseppe Leoavvocato specializzato in diritto fallimentare ed esperto di procedure di amministrazione straordinaria è l’ultima notizia comunicata dal ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli al termine di una giornata impegnativa per l’ex compagnia di bandiera la Casa Bianca comunicato alla commissione giustizia della camera che non parteciperà all’udienza dell’indagine di impeachment nei confronti del presidente Donald Trump programmati per la prossima settimana l’avvocato della Casa Bianca Cipollone affermato che l’indagine completamente senza fondamento e che la speaker della camera Nancy pelosi ha ordinato di formalizzare gli articoli del impeachment prima che la commissione sentisse un solo pareggio a Reti bianche tra Inter e Roma nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A I giallorossi fermano la capolista con una partita solida senza grandi emozioni ma intensa e ricca di contenuti per l’Inter passo falso e ora tengo il risultato dell’ altro big match di giornata tra Lazio e Juventus per mantenere la vetta della classifica ancora cronaca parliamo di truffe i carabinieri di San Luca in provinciaCalabria hanno denunciato in stato di libertà 458 persone tra cui dodici imprenditori agricoli alla Procura della Repubblica di Locri con l’accusa di truffa Dalle indagini condotte febbraio del 2017 IV Novembre verso un presunto danno erariale per quasi €6000000 a causa di fittizi rapporti di lavoro nel settore agricolo la conseguente erogazione da parte dell’INPS in favore dei falsi braccianti di contributi previdenziali assistenziali in realtà non avevano diritto il risultato inoltre che una parte delle persone coinvolte nell’indagine appartengono a famiglie legate alla criminalità organizzata della Locride le persone coinvolte nell’indagine sono accusati a vario titolo oltre che di truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità in scrittura privata le somme in legamenti percepite dall’INPS hanno riguardato in vendita relativa malattia disoccupazione e maternità e chiusura Torniamo a parlare di musica del vento partiamo evento musicale indipendente che si terrà a Milano il prossimo 12 dicembre un grande che vuole racchiudere il 70latte musicale libere contemporanea una festa itinerante per le vie più suggestive di Milano un tragitto personalizzato su un tram che si trasforma grazie ad allestimenti specifici in un vero e proprio Club Urbano domenica Sì Tra gli artisti esibirsi nel live che gira per Milano quindi un’esperienza sicuramente molto suggestiva e unica Nel senso che appunto Non che io sappia non ci sono stati altri eventi di questo tipo sarà sicuramente una cosa molto molto bella e divertente da vedere da qui partecipare un tour un viaggio in concerto incontro e ci sarai anche tu ovviamente a bordo di questo tram un’anticipazione di quello che faraii pezzi che abbiamo scritto negli ultimi anni insieme ognuno per te ci faremo sentire un po’ di cose anche nuove buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa