Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la maggioranza di governo nel corso del vertice A Palazzo Chigi ha trovato l’accordo su tutti i punti di attrito abbiamo lavorato per mettere a punto gli ultimi dettagli delle ddl di bilancio ha detto il premier Conte abbiamo quadro completo che per me restando le prerogative del parlamento segno L’intesa nella maggioranza trovata quindi una mediazione sui nodi finora irrisolti della manovra Plastic taxi Sugar Tax su tutto e che abbiamo ancora argomento sono stati interrogati dai PM di Pescara i tre indagati della nuova inchiesta sulla tragedia di Rigopiano si tratta del Tenente Colonnello dei Carabinieri forestali Annamaria Angelozzi dei sottufficiali Michele brunozzi Carmine Mariana il fascicolo relativo alla telefonata che cameriere Gabriele D’Angelo morto sotto la valanga avrebbe fatto nella mattinata del 18 gennaio 2017 per chiedere l’evacuazione del Resortieri hanno denunciato 458 persone tra cui dodici imprenditori agricoli della procura della Repubblica di Locri con l’accusa di truffa Dalle indagini condotte in un arco di tempo compreso tra febbraio 2017 novembre 2019 verso un danno erariale di quasi €6000000 nel mirino i rapporti di lavoro e alla conseguente erogazione da parte dell’INPS favore dei falsi braccianti di contributi in cui non avevano diritto Bianca comunicato alla commissione giustizia della camera che non parteciperà all’udienza dell’indagine l’impeachment programmate per la prossima settimana come riporta la CNN l’avvocato alla Casa Bianca fette Cipollone ha inviato una lettera al Presidente Commissione Jerry nadler spiegando che immagine è Completamente priva di fondamento è che ha violato i principi del giusto processo e dell’equità e cambiamo argomento stiamo scioperando da un anno ma chi governa ignora ancora la di climatiche non c’è una soluzione sostenibile delusa ma non rassegnata Greta Tumblr che parla la stampa dopo essere arrivata a Madrid dove è in corso la conferenza sul clima 9 ore di viaggio in treno da Lisbona Andriala nostra azione Verte serio spiegando sinceramente che dalla Coop 25 venga fuori qualcosa di concreto La giovane attivista svedese scesa con sottobraccio il cartello con la scritta sciopero per il clima che porta sempre con sé dalle manifestazioni solitarie del venerdì cominciate nel agosto 2018 davanti al parlamento svedese a quella assieme al movimento di giovani da lei spiralschneider Ford Fusion fatto prima uno stato nel quartiere fieristico che ospita la conferenza delle parti dell’ONU sui cambiamenti climatici che si conclude il 13 dicembre e poi si è unita ai giovani alla stazione acqua per la marcia dei Turchi ed è tutto Buon proseguimento riascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa