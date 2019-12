Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio vi sarebbe il mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei mezzi coinvolti all’origine dello scontro tra un filobus di linea ATM è un mezzo per la raccolta dei rifiuti dell’ansa che ha causato 12 feriti una donna in coma a Milano gli agenti della polizia locale stanno attendendo di sentire conducenti che però sono in ospedale l’impatto con il mezzo della nettezza urbana sarebbe stato così forte che il filobus sarebbe stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella norma intesa nella maggioranza sulla manovra slitta a luglio la tassa sulla plastica parte da ottobre l’asciuga Tax il valore totale arriva a 32 miliardi di euroItalia viva Matteo Renzi rilancia sul piano Italia shock e chiede uno sforzo in più per rilanciare la crescita sbloccando i cantieri il leader del PD Zingaretti sottolinea ha vinto l’Italia investiamo nel futuro e rimettiamo i soldi nelle tasche degli italiani che mi verrebbe la lega Matteo Salvini attacca e chiede al premier Giuseppe Conte di togliere il disturbo c’è il capo dello Stato Sergio Mattarella di prendere atto che il governo sta insieme con lo scotch una passeggiata italiano appena sbarcato da Madrid che aveva chiesto ad un tassista regolare in servizio all’aeroporto di Fiumicino l’applicazione del tassametro per la corsa dallo Scalo alla capitale stato aggredito dallo stesso tassista è colpito con un pugno in pieno volto che gli ha causato la frattura del setto nasale il tassista denunciato per lesioni per futili motivi è stato individuato in poco tempo dalla polizia che si è avvalsa delle immagini riprese dalle telecamere nell’area esterna arrivi del terminal 3 Sempre nella cronaca hanno rubato l’auto conun bambino di 8 anni lasciato dal padre per qualche secondo da solo si scontrano contro un’altra macchina e poi scappano a piedi lasciando il bambino illeso nell’auto i carabinieri li hanno poi arrestati è successo nel padovano il padre quando si è accorto di quello che stava accadendo si è aggrappato alla portiera nel tentativo di fermarli il ladro a bordo della macchina si è però scontrato con quella di un complice il bimbo per fortuna sta bene per il momento ci fermiamo qui informazione e torna tra un’ora Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa