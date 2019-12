Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio un passeggero italiano appena sbarcato da Madrid che aveva chiesto ad un tassista irregolare in servizio all’aeroporto di Fiumicino l’applicazione tassametro per la corsa dallo Scalo alla capitale è stato aggredito dello stesso tassista è colpito con un pugno in pieno volto che gli ha causato la frattura del setto nasale il tassista denunciato per lesioni per futili motivi è stato individuato in poco tempo dalla polizia che si è avvalsa delle immagini riprese dalle telecamere nell’area esterna al terminal 3 dello Scalo capitolio Milano invece vi sarebbe il mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei due mezzi coinvolti all’origine dello scontro tra un filobus di linea dell’ ATM è un mezzo per Laradei rifiuti dell’ansa dodici le persone ferite tra loro una donna in coma gli agenti della polizia locale sentiranno i conducenti che però sono in ospedale è l’impatto con il mezzo della nettezza urbana sarebbe stato così forte che il filobus sarebbe stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella normale la politica Intesa nella maggioranza sulla slitta a luglio la tassa sulla plastica parte da ottobre la Sugar Tax il valore totale arriva a 32 miliardi di euro il leader di Italia viva Matteo Renzi rilancia sul piano italiano che chiede uno sforzo in più per rilanciare la crescita sbloccando i cantieri il leader del PD Zingaretti sottolinea vinto l’Italia investiamo nel futuro e rimettiamo i soldi nelle tasche degli italiani della Lega Salvini attacca e chiede al premier Conte di togliere il disturbo e a Mazzarella di prendere atto che il governo sta insieme con lo scotch nella cronaca e giallo sulla morte di un miliardario Russo la scorsa setravolto mentre portava a spasso il cane da un’auto entrate in collisione con altri due veicoli vicino Londra quella di Dimitri obraczki 49 anni l’ultima di una serie di morti misteriose di personaggi russi avvenute in Gran Bretagna un amico vicino alla famiglia ha detto al sito Russo Life che non si è trattato di un incidente sapendo come a Londra guidano in maniera molto prudente Non posso escludere il fatto che sia stato deliberatamente investito ha detto aubrey tedeschi era proprietario di tridente il distributore ufficiale in Russia di Mars e Broker Hangout lo sport in chiusura calcio è Serie A Atalanta Verona in campo a seguire alle 18 udinese-napoli la Lazio gioca stasera allo stadio Olimpico dove arriva la Juventus questi i tre anticipi di quest’oggi della quindicesima giornata di Serie A è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa