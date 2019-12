Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica Intesa nella maggioranza sulla manovra slitta a luglio la tassa sulla plastica parte da ottobre invece la Sugar Tax il valore arriva 32 miliardi di euro il libro di Italia viva Matteo Renzi rilancia sul piano Italia sciocca chiedono allo sforzo in più per rilanciare la crescita sbloccando i cantieri il leader del PD Zingaretti sottolinea vinto l’Italia investiamo nel futuro e rimettiamo i soldi nelle tasche degli italiani dalla Lega Salvini attacca e chiede a Conte di togliere il disturbo e al capo dello Stato Sergio Mattarella di prendere atto che il governo sta insieme con lo scotch intanto dai 5 Stelle la capogruppo in regione Lazio Roberta Lombardi ricorda che tra partipratico e Movimento 5 Stelle ci sono dei temi che possono costituire un punto di caduta dell’intesa io so che Di Maio sta cercando di porre l’attenzione del governo dei punti di vista tipici del movimento ma ci fosse molto meno la ricerca del Tweet È molto più la voglia di conciliare punti di vista diversi che però hanno già pari dignità e devono trovare una forma di mediazione ha detto Lombardi andiamo in Gran Bretagna Dov’è la ministra della Cultura e del digitale Nick Morgan a seguito delle notizie secondo cui documenti ufficiali del governo trapelati on-line su un presunto accordo commerciale post brexit tra Regno Unito e Stati Uniti potrebbero essere stati pubblicati da una campagna di interferenza russa c’è preoccupazione quindi delle interferenze russe nelle elezioni lo sport in e chiusura calcio è Serie A alle 18 in campo il Napoli in trasferta ad Udine questa sera al Big Match lazio-juventus alle 20:45 allodella capitale si chiudono così gli anticipi della quindicesima di serie A che continuerà domani con Lecce Genoa 12:30 Spal Brescia Sassuolo ieri Torino Fiorentina Sampdoria Parma e poi bologna-milan in serata è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa