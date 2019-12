Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica il decreto Alitalia Sara travasato Nella Manovra la decisione arriva attraverso un nuovo pacchetto di una trentina di elementi dei relatori depositati in commissione bilancio al Senato e che saranno votati a partire da lunedì tra le proposte anche assunzioni dei Ministeri nelle capitanerie di Porto nell’avvocatura fondi per gli istituti tecnici per i quali andranno determinati ogni due anni di standard organizzativi le zes zone economiche speciali in Veneto tre scialpinisti sono stati travolti da una valanga nei pressi del Passo salmurano al confine tra le province di Sondrio e Bergamo la valanga un fronte di 100 metri e si è staccata dal monte balletto gli scialpinisti sono dispersi sono in cole ricerche il pentagono riesa minerale misure per il controllo degli studenti stranieri che si addestrano nelle basi statunitensi dopo la sparatoria di ieri alla naval Air Station di pensacola in Florida in cui un ufficiale Saudita ucciso tre persone ferendone altre otto prima di essere ammazzato da un agente l’ho annunciato il segretario alla difesa maxfer ad oggi il tradimento della Difesa a oltre 5000 studenti stranieri da 153 paesi tra cui l’Italia esauditi sono 852 lo sport in chiusura doppia rimonta vincente per l’Atalanta sul Verona nel primo anticipo della Serie A di questo sabato due volte sotto per la doppietta di di Carmine gli uomini di Gasperini hanno risposto prima con malinowski poi con un rigore vantaggio nel finale con dreamcity questa sera il big-match Lazio Juventus domani tutte le altre partite della quindicesima giornata di Serie A è tutto dallabuona serata

