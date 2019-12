Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura torniamo sulla manovra perché il decreto Alitalia sarà travasato all’interno della finanziaria La decisione arriva attraverso un nuovo pacchetto di una trentina emendamenti dei relatori depositati in commissione bilancio al Senato e che saranno votati a partire da lunedì tra Leo proposte anche Assunzione nei ministeri nelle capitanerie di Porto e nell’avvocatura fondi per gli istituti tecnici per i quali andranno a determinati ogni due anni gli standard organizzativi e zes zone economiche speciali Invento una valanga sulle Alpi tra le province di Bergamo tre scialpinisti sono stati travolti nei pressi del Passo salmurano avrà un fronte di 100 metri si è staccata dal monte valletto di scialpinisti sonoSì in corso le ricerche vi serve il mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei due mezzi coinvolti all’origine dello scontro tra un filobus di linea della ATM o mezzo per la raccolta dei rifiuti l’amsa causato 12 feriti tra cui una donna in coma a Milano gli agenti della polizia attendono di poter parlare con i conducenti in ospedale all’impatto con il mezzo della nettezza urbana sarebbe stato così forte che il filobus sarebbe stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella normale una provvigione italiano appena sbarcato da Madrid dall’aeroporto di Fiumicino invece a che album tassista regolari in servizio all’aeroporto l’applicazione del tassametro per la corsa dallo Scalo alla capitale Ma è stato aggredito da lo stesso tassista è colpito con un pugno in pieno volto e gli ha causato la frattura del setto nasale il tassista denunciato per lesioni per futili motivi è stato individuato in poco tempo della polizia che si è avvalsa delle immagini riprese dalle telecamere di videoglianza esterne al terminal arrivi dello Scalo capitolino lo sport in chiusura calcio è Serie A l’Atalanta ha vinto nel primo anticipo di quest’oggi 3 a 2 in rimonta contro il Verona alle 20:45 allo stadio olimpico della capitale la Lazio attende la Juventus domani tutte le altre partite della quindicesima giornata di Serie A si inizia con Ale Genoa poi Sassuolo Cagliari Spal Brescia e Torino Fiorentina Sampdoria Parma e infine bologna-milan è tutto dalla redazione una buona serata a tutti voi lo ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa