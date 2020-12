Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da Francesco Vitale in studio l’Italia è stata dal maltempo operaio muore Nel potentino allerta fiumi causa neve l’appello di Zaia non andate nel Bellunese il Veneto e l’Emilia Romagna chiedono lo stato di crisi nubifragi in campagna allagamenti e in Sicilia Eolie isolate l’origine del omicidio-suicidio ci sarebbe stata una lite tra l’uomo di 56 anni Corrado testa e l’accompagna Maria donzella madre della ragazza nella coppia sarebbero stati da tempo di sì tanto che la donna stava pensando di chiudere la relazione durante la lite la ragazza Gessica Notaro ventinovenne sarebbe intervenuta a difesa della madre questo punto te sta usando una pistola calibro 9 Gessi che fugge da fuori casa dove è caduta ferita a morte l’uomo Lecco corso indietro e quando l’ha vista terra immobile Si è puntato la pistola alla testa e ha sparato è caduto nelnel comune di Casanova Lerrone l’uomo vedo dal 2011 quando perse la moglie in un incidente agricolo è morto poco dopo l’arrivo dei soccorritori Jessica Novaro pur ferita al è riuscita a fare diversi metri fuori di casa chiesto aiuto ai vicini prima di cadere a terra morta e che abbiamo ancora argomento l’ordinanza dell’Abruzzo da oggi fuori dalla zona rossa e frena per Marsilio diventa arancione informato speranza boccia l’Abruzzo sala diffidato si diventa arancione oggi totale incertezza per i cittadini e gli esercizi commerciali a Desy tensione sul Mac screen in questa riforma non ci piace ma la voteremo dimissione di Conte qui il problema non sarebbe il premier Peraltro non votato direttamente mai indicato dalle forze politiche bensì il governo che non puoi è il fine ma il mezzo per realizzare le cose spiega il capogruppo del PD alla camera riunione dei capigruppo del MoVimento 5 Stelle per discutere della risoluzione che riguarda il fondo salva-stati il procuratore generaleWilliam Barr sta considerando di dimettersi prima che scade il mandato di Donald Trump lo riporta il New York Times citando tre fonti e conoscenza delle sue intenzioni noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa