Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione che ha Francesco Vitale in studio l’Italia dal maltempo un operaio muore Nel potentino allerta fiumi e neve l’appello di Zaia non andate nel Bellunese il Veneto e l’Emilia Romagna chiedono lo stato di crisi nubifragio in campagna allagamenti e frane in Sicilia Leo isolate Cambiamo argomento è morta all’età di 96 anni Lidia menapace da alcuni giorni Era ricoverata per covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano l’ex senatrice è deceduta questa notte alle 3:10 secondo quanto riportato dall’agenzia se ha presa dall’azienda sanitaria dell’Alto Adige l’ordinanza dell’Abruzzo da oggi fuori dalla zona rossa il governo trema Confermo quello che ho già detto ieri da oggi l’Abruzzo in zona arancione vigente alle 15 Comunque ne parlerò durante una conferenza stampa così il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ribadisce quanto sostenuto in merito al cambio di colore dell’Abruzzo da Rossa arancione nonostanteavrebbe dovuto aspettare mercoledì 9 dicembre Per ufficializzare la tensione sul mi scrivi questa riforma non ci piace ma la voteremo dimissione di Conte qui il problema non sarebbe il premio Tra l’altro non votato direttamente ma è indicato dalle forze politiche del governo che non può essere il fine ma il mezzo per realizzare le cose spiega il capogruppo del PD alla camera riunione dei capigruppo Movimento 5 Stelle per discutere della risoluzione che riguarda del fondo salva-stati andiamo in Russia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28142 casi di coronavirus portando il totale delle infezioni a quota 2400 88912 in totale i morti sono stati invece di 456 Per un totale di 43597 ed è tutto anche per questa edizione Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa