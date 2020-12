Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia sferzata dal maltempo l’operaio muore Nel potentino allerta fiumi e neve non andate nel Bellunese dice Zaia il Veneto l’Emilia Romagna chiedono lo stato di crisi nubifragio in campagna allagamenti e frane in Sicilia e Leo lì e sono isolate Landini far diventare 2021 un anno straordinario per il lavoro no ai licenziamenti secondo il leader della CGIL ospite su Rai 1 è necessario avviare un processo di riforma del nostro paese per fare investimenti e creare lavoro questo è lo sforzo che dobbiamo fare Non aspettare quello che succederà il 31 marzo l’ordinanza di brutto che da oggi è fuori dalla zona rossa il governo prima Confermo quello che ho già detto ieri dice il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio da oggi l’Abruzzo è in zona arancione l’ordinanza è giàgente 15 una conferenza stampa il Presidente della Regione ribadisce quanto sostenuto in merito al cambio di colore dell’Abruzzo da rosso arancione nonostante secondo il governo avrebbe dovuto aspettare mercoledì 9 Per ufficializzare è morta all’età di 96 anni Lidia menapace da alcuni giorni Era ricoverata per covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano lezione attrice deceduta questa notte alle 3:10 secondo quanto riportato dall’agenzia Anzi ha preso dal azienda sanitaria dell’Alto Adige andiamo in Germania il vaccino anti covid e sarà a disposizione dei primi giorni del gennaio 2001 è quello che ha detto alla Build il ministro della cancelleria tedesca Elga Brown affermando di non ritenere che le vaccinazioni possono iniziare già nella seconda metà di dicembre come finora ha fermato anche in seno al governo io conto sul fatto che si può procedere a partire dai primissimi giorni del nuovo anno ha detto e per il momento è tutto ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa