Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitali in studio partono oggi gli iscritti al programma casbak sulla app io e sono già circa un milione gli utenti che hanno caricato almeno un metodo di pagamento e sono pronti ad attivare il cache back tramite Line io mentre pago Pa non esclude che ci possono essere allenamenti di servizi vista la complessità del servizio rimborsi per gli acquisti fatti con pagamenti elettronici partiranno dal 8 dicembre l’Autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico dopo le incessanti nevicate degli ultimi giorni la 22 la strada chiusa sabato sera per motivi di sicurezza tra Vipiteno e il confine di Stato il via libera alla riapertura arrivato dalla Commissione valanghe che apri valutato la situazione dopo il passaggio dell’ondata di maltempo e con un’ordinanza firmata ieri sera il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio ha declassato la regione l’unica in Italia ancora in zona rossa arancione zona rossa può concludersi dopo le 3 settimane che sono necessarie sono obbligatorie e che finisconoha detto se la regione Abruzzo decida autonomamente di andare in zona arancione sarà affidata ha detto il ministro autonomie regionali Francesco boccia Intanto il governatore del Molise non c’è che quella della Regione sarà una zona gialla rafforzata con ulteriori autonomie misure di contenimento in mattinata è prevista la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe affrontare lo schema di aggiornamento su recovery Dammi il nodo della cabina di regia per l’attuazione di progetti ma dopo lo strappo di Italia viva che ieri ha ribadito la sua contrarietà l’istituzione della Task Force via libera la struttura risulta perlomeno congelato un primo confronto probabilmente mano che del Consiglio dei Ministri sembra destinato a slittare atteso invece il via libera lo schema di aggiornamento recovery con la posta mento delle risorse per le 6 macroaree per il 17 classeur dei dal piano Ed ora torniamo a parlare di scuola con leghiamoci nuovamente con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEFnon fa un passo indietro Anzi l’ultima pronuncia della commissione europea l’ultimo atto di messa in mora per le persone delle fondazioni lirico-sinfoniche Sei una procedura da 5 anni ancora attiva da 6 anni anzi ti aspetto addirittura gennaio la prima delle tante sentenze del Consiglio d’Europa sul ricami collettivi per i danni per fare che cosa in modo che tutti i precari della scuola possono arrivare al doppio canale di reclutamento e finalmente essere stabilizzati alla scuola pubblica Ma riguarda anche non so il personale docente ma anche amministrativo e non solo quello tutto il personale della ricerca dell’università ma anche delle fondazioni lirico-sinfoniche è importante me lo so di terreno che si investe per utilizzare le risorse che sono tanti anni per coprire posti Vacanti per risparmio a che ora devono essere stabilizzati nel ruolo Questa è la nostra prospettiva su questo al congresso ci siamo impegnati conazione su questo nelle aule dei Tribunali così come non solo nelle aule dei Tribunali ma anche nel portare avanti pubblicamente ovunque in Parlamento delle proposte che porti una stabilizzare tutti i precari della scuola italiana ma nel sistema Nazionale d’istruzione per tutto il comparto pubblico di istruzione e ricerca tutto buon proseguimento di ascolto

