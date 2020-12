Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno ammontano a 196 miliardi le risorse che il governo metterà per le 6 macroarea del Piano Nazionale di ripresa e ritiri Enza secondo la borsa del recovery Plan testo sul quale non c’è ancora il via libera del Consiglio dei Ministri alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48,7 miliardi alla rivoluzione verde transizione ecologica andranno 74,3 miliardi al settore infrastrutture per la mobilità sostenibile 27,7 miliardi i capitoli istruzione ricerca può contare su 19,2 miliardi quello sulla parità di genere su 17,1 miliardi secondo la bozza l’aria sanità in conterà su 9 miliardi Bellanova di Italia viva piega non votiamo un testo al buio i commissari Ué Gentiloni sottolinea che dall’Italia non è arrivato ancora il piano che mi vergogno mento i ministri barca e speranza hannogovernatore dell’Abruzzo Marsilio per invitarla sospendere l’ordinanza con la quale ha decretato il passaggio della Regione da zona rossa a quella arancione nella lettera i due esponenti del governo richiamano Marsiglia le gravi responsabilità che potrebbero derivare Dalle misure introdotte riguarda la salute dei cittadini il governatore del Veneto Luca Zaia Intanto ipotizza un campionamento della popolazione per capire come il virus si è stratificato i dati dell’istituto superiore di sanità il 39,9% dei decessi per covid in Italia da inizio pandemia sono venuti in Lombardia 22252 morti seguita da Emilia Romagna ed è stata dedicata agli operatori sanitari Caduti sul Lavoro per il cover della grande medaglia d’oro alla memoria conferita nell’ambito della cerimonia degli ambrogini d’oro la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano ai cittadini che hanno dato lustro alla città non c’è gratitudine più forte di quella verso il soccorritore che perde la vita mentre compie il proprio dovere salvare l’esistenza di un altro essere umano in pericolo si legge nelle motivazionicredi che la politica statunitense possa tornare obiettività e razionalità e auspica nuovi colloqui a poche settimane dalla riva la casa bianca del presidente eletto Joe biden i due paesi e ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi dovrebbero rispettare storia interessi fondamentali e sistemi e percorsi scelti dai rispettivi popoli quando si gestiscono differenze e conflitti un’ultima notizia in chiusura la Universal Music acquisito l’intero catalogo musicale di Bob Dylan oltre 600 canzoni che coprono circa 60 anni di carriera del cantautore Premio Nobel per la letteratura l’ho reso noto la stessa Universal si tratta della più grande acquisizione dei diritti d’autore di un singolo artista si stima che il catalogo di Dylan 79 anni valga oltre 300 milioni di dollari e tutto grazie per averci seguito formazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa