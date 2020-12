Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione una buona sera dalla redazione Gabriella Luigi in studio ammontano a 196 miliardi le risorse che secondo la bozza del recovery Plan il governo metterà per le 6 macro-aree del Piano Nazionale di ripresa e resilienza alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48 miliardi 7 a rivoluzione verde transizione ecologica 74 miliardi e tre a infrastrutture per una mobilità sostenibile 27 miliardi e 7 al capitolo istruzione ricerca andranno 19 miliardi due 17 e 1 miliardi alla parità di genere e 9 miliardi alla sanità per la riforma fiscale Si punta a ridurre le tasse sui redditi medi tra i 40 e €60000 l’attuazione Sara seguita da un comitato di responsabilità sociale ogni settore Sara coordinato da responsabili di missionepremier Conte è un progetto chiaro condivise coraggioso per il futuro del paese ma i lavori del Consiglio dei Ministri procedono a singhiozzo si avvicina l’ora della verità sul vedo che Polonia e Ungheria Hanno imposto sul bilancio europeo e di recovery Fund Budapest Varsavia sono stati sollecitati dalla presidenza di turno tedesca indicare entro mercoledì In quale direzione intendano muovere se resteranno sulle loro posizioni secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche gli altri stati sono pronti ad andare avanti col piano B a 25 che potrebbe basarsi su una cooperazione rafforzata modello del programma Shore scontro tra il Governo è la regione Abruzzo su l’ordinanza con la quale il governatore Marsilio ha decretato il passaggio della Regione da zona rossa arancione i ministri bocce speranza non scritto al governatore per invitarlo a sospendere il provvedimento richiamandolo alle gravi responsabilità che potrebbero derivare riguarda la salute dei cittadini dura replica diio che parla di risibile tono intimidatorio di minaccia il ministro speranza auspica un equilibrio tra poteri dello stato e delle regioni intanto nel periodo gennaio ottobre 2020 Le entrate tributarie erariali ammontano a 337 miliardi di euro 22 miliardi e 4 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 lo comunica il MEF il calo riflette sia il peggioramento congiuntura e sia le misure adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria in particolare quelle che hanno sospeso Ho ridotto i versamenti di alcuni tributi per specifiche categorie di contribuenti le imposte indirette scendono del 14:03 % a 143 miliardi soprattutto per la riduzione dell’IVA meno 12 miliardi e 3 il 12% in meno asporto in chiusura questa sera Fiorentina meno No alle 20:45 chiude la decima giornata di campionato entrambe le formazioni cercano punti per risalire dal fondo della classifica classifica dominata dal Milan26 punti 5 in più rispetto al inseguitrice cugina concittadina Inter è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto è una buona serata

