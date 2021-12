Ultime Notizie Roma del 07-12-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid in apertura la curva dei contagi in Italia in crescita i casi di variante omicron nel nostro paese sono 11 annuncia Silvio brusaferro Firenze dell’istituto superiore di sanità e portavoce del CTS il valore di RT e intorno a 1.2 Secondo i dati preliminari in generale siamo ancora in una situazione epidemica la curva in crescita e l’incidenza settimana la ieri sera è pari a 173 casi ogni 100.000 abitanti l’epidemia sto ancora aumentando in termini di nuovi infetti Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto c’è una crescita di un punto percentuale ogni settimana Alice brusaferro ci sono ancora 6,5 milioni di persone sopra i 12 anni di età Che non hanno cominciato il ciclo vaccinale non hanno fatto nemmeno una dose Molte di questi sono in fascia lavorativa fai 30 e 60 anni le coperture più basse si registranoquella che fa i 30 e i 49 anni la faccia detto ha caratterizzato da una maggiore circolazione del virus e il Veneto verso la zona gialla per Natale lo scenario che delinea il governatore Luca Zaia sulla base di numeri legati ai contatti e ricoveri questa prima nipoti siamo di essere ancora in zona Bianca questa mattina eravamo al 11% che l’occupazione in aria non critica per gli altri due parametri incidente terapia intensiva e abbiamo già sforato la prossima settimana sarà bianca ma quella di Natale molto probabile che sarà gialla con il passaggio in giallo sarà obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto mentre la riduzione dei posti a sedere limitati Nei ristoranti viene bypassata al super Green Park Spiega ancora Zaia vorrei ricordare che in zona rossa non con il super Green pass quello che è chiuso è chiuso concludi il governatore facendo riferimento alle restrizioni che scatterebbe ero in caso di occupazione del 30% nei reparti di terapia intensiva Intanto il Sottosegretario alla salute Andrea sta di marca oggi che 46 milioni di nostri concittadini Sono vaccinati e grazie a questo risultato il paese sta attraversando una fase migliore vediamo Intanto le prime dosi Monti che avevano paura si stanno assicurando aggiunge costa che su di mefeste di Natale dice Nessuna stretta sulle regole Cambiamo argomento Patrick zaki sarà scarcerato lo studente egiziano dell’Università di Bologna non è stato assolto nel processo a suo carico in Egitto Ma sarà libero fino alla prossima data prevista il primo febbraio la decisione è stata presa al termine dell’udienza che si è tenuta oggi è una notizia che c’è la grande sollievo Patrick potrà finalmente passare una notte nel letto di casa sua e non Sul cemento di una prigione ha detto il portavoce di Amnesty Italia uno spiraglio di luce finalmente scrive su Twitter Enrico Letta è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa