Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 8 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio la questione migranti sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri degli affari generali europei a Bruxelles con le navi del LG G Watch sia Iren emergenza largo di Malta governo italiano sulla linea Salvini nessuno sguardo sul decreto sicurezza intanto sei le regioni pronta a presentare un ricorso alla Corte Costituzionale il governo Interviene a sostegno di Carige il CDM Vara un decreto legge che prevede la garanzia dello stato sulle future emissioni obbligazionarie sui finanziamenti che bankitalia potrebbero gara l’istituto è un eventuale ricapitalizzazione pubblica in vista del prossimo esito dello Slap da parte della BCE tutelare il risparmio la linea di cotte e di Di Maio gira gialli non mollate così Di Maio assicurando l’appoggio del MoVimento 5 Stelle anche attraverso alcune funzioni del sistema operativo Rousseau sostegno ai cittadini perbene chetotale condanna di ogni violenza ferma Salvini gelida la replica di Parigi la Francia si guarda bene dal dare lezione Alitalia fate pulizia in casa vostra anche i curdi siriani che non abbiano legami col pkk dovrebbero far parte della forza di stabilizzazione della Siria afferma erdogan un paio di tanto sicura che il presidente turco ha promesso che anche la proteggerà i curdi dopo il ritiro americano e con le forze curde anthesis combatteva Sperti italiano morto in Siria circa un mese fa è salita qua per numero di neonati morti in poco più di una settimana nel reparto di rianimazione pediatrica degli Spedali Civili di Brescia tra i casi su questo hanno aperto un’indagine oggi saranno effettuate le autopsie sui corpi dei due maschietti mentre l’esame sulla bimba era già stato eseguito il 31 dicembre la famiglia ne aspetta l’esito quarta visita in Cina per Kim nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno il leader nordcoreano è arrivato insieme alla moglie e ai funzionari di vertice su invito del presidente cinese xing rimarrà in Cina fino a dopodomani funzionario di Stati Uniti Corea del Nord si Sudincontrati più volte Intanto in Vietnam e per mettere a punto il secondo Summit tra Kim e Trump secondi media ultimo pagina lo stato presente il conto alla famiglia di Riina ai parenti del Padrino corleonese di Cosa nostra morto novembre 2017 è stata notificata una cartella esattoriale di circa €2000000 per le spese sostenute per il mantenimento in carcere del capo mafia arrestato 1015 nel 1993 dopo 23 anni di latitanza Riina trascorso 24 anni in cella il 41 bis era l’ultima notizia buon proseguimento di appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa