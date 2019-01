Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale a in apertura andiamo a Roma arrestate dai carabinieri tre maestre una collaboratrice scolastica ritenute responsabili di maltrattamenti su bambini dai 3 ai 5 anni in un asilo dell’area dei Castelli Romani siamo proprio le porte della capitale a quanto accertato dai carabinieri di Velletri attraverso intercettazioni ambientali riprese video delle gatte dall’autorità giudiziaria avrebbero strattonato bambini colpiti alla testa in soldati si trovano ora agli arresti domiciliari il governo Interviene a sostegno di Carige varato un decreto legge che prevede la garanzia dello Stato To The Future missioni obbligazionarie sui finanziamenti che bankitalia potrebbero gare all’istituto un eventuale ricapitalizzazione vista del prossimo è il sito dello zoo rap da parte della BCE per tutelare i risparmi in linea Di Maio l’amministratore gli affari europei Nathalie loiseau dopo la mia lettera di ieri mattina e gilet gialli ha dichiarato la Franciasi guarda bene dal dare le tiene l’Italia Salvini è Di Maio in farina fare pulizie in casa loro Forse si dimentica di quando il suo presidente Macron parlando del nostro governo ci aveva paragonato la lebbra lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook Ricordando le sue parole vi vedete crescere come una lei tra un po’ ovunque no roba in paesi in cui credevamo fosse impossibile vederlo riapparire quarta visita in Cina per Kim nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno è leader nordcoreano è giunto a Pechino per interno verde subito del presidente cinese XXIII prima era in Cina fino a dopodomani funzionari di Stati Uniti e Corea del Nord si sono incontrati più volte Intanto in Vietnam per mettere a punto è che quando Summit tra Kim e Trump secondo i media Durante il soggiorno e ragionevole che chi Mi provi a strappare sostegno della Cina principale alleato economiche politico nell’approccio negoziale contratto prendono utile Vedi TV Samsung Electronics nell’ultimo trimestre 2018 dopo Apple anche il gruppo sudcoreano mostra debolezza con da profitti operativi in calo hanno del 28,7% 9,6 miliardi di dollari dai dati preliorari emerge che il deterioramento dei rapporti Stati Uniti Cina i due mercati più grandi per l’export ha colpito la domanda di memorie cifra per personal computer e dispositivi mobili le vendite scendono del 10,6% emergenza migranti sulle navi della NG si cuoce si allargo di Malta acqua potabile razionata carburante finito e persona allo stremo sulla Perfetto allora Spank mentre rifiutano cibo i profughi sulla si cuoce la questione migranti oggi al consiglio dei ministri degli affari generali Europea Bruxelles nel governo passa la linea Salvini il decreto sicurezza sei regione pronta a presentare un ricorso alla consulta alla toscana si sono aggiunte le decisioni di Umbria Emilia Romagna Piemonte Calabria Sardegna devono ancora votare Basilicata il Lazio stanno valutando Due scosse di terremoto registrate questa mattina poco prima delle 7:00 sull’Etna magnitudo 24 2,2 I 220 con lo stesso ipocentro tra i 3 e i 4 km a nord-ovest di Milo una profondità di 6 km non si segnalano danni a cose o persone terremoto di 2,4registrato anche alle 5:03 con epicentro 3 km in Slovenia al confine con l’Italia la scossa avvertita anche a Trieste riportano diversi utenti sui social non si hanno segnalazioni di danni possiamo ancora pagina un uomo accoltellato a Pechino 20 bambini di una scuola elementare ferendone tre in modo grave l’ho riferito la polizia si cura dopo aver provveduto al fermo del sospettato che la loro vita non è a rischio l’episodio secondo i media locali accaduto nel quartiere si sente poco dopo le 11:15 del mattino alle 4:15 in Italia ci fermiamo qui ancora l’augurio di una buona giornata Ci risentiamo più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa