Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il governo nel Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che interviene offrire ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sera le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della banca Carige in modo da consentire all’amministrazione straordinaria di recente insediata di perseguire in piena sicurezza il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio delle attività dell’impresa bancaria e vice premier Di Maio spiega che il decreto tutela risparmi dei cittadini che hanno seguito la banca Carige il segretario di stato americano Mike Pompeo ha riferito che la Turchia ha promesso di continuare la campagna contro l’isis dopo il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria e di proteggere i Combattenti curdi Alleati degli americani che teIvano un’offensiva di Ankara creare una forza di stabilizzazione con Combattenti provenienti da tutta la società siriana Inclusi i curdi siriani che non abbiano legami sono organizzazioni terroristiche come il ptpg Labranca siriana del pkk è il primo passo del piano di Pace per la Siria proposto dal Presidente turco erdogan in una intervento sul New York Times leader nordcoreano Kim jong-un e immissione in Cina su invito del presidente XI jinping’s secondo quanto riferito dall’agenzia ufficiale Nuova Cina conferma delle indiscrezioni rilanciate ieri sera dall’agenzia su coreana Ion Apex un treno no creano che ha attraversato il confine di dandong la visita è dal 7 al 10 gennaio si apre uno spiraglio per la vicenda dei 49 migranti bloccati al largo di Malta sulle navi Stewart hai una decina di paesi tra questi Italia GermaniaFrancia Portogallo Lussemburgo Olanda in Romania si sono offerti di ricevere I migranti se Malta aprirà i suoi porti per lo sbarco Ma l’impasto resta perché la valletta chiede che oltre alle 49 persone a bordo delle due Navi delle o n g siano ridistribuiti anche altri 249 profughi salvati nei giorni scorsi dai suoi guardacoste si è tenuta presso la scuola superiore di Polizia Roma la riunione dell’osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive dedicata alla violenza negli stadi convocato dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini di Intesa col Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti per ora è tutto dalla redazione ci fermiamo qui appuntamento alle prossime news

