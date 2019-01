Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si è tenuta presso la scuola superiore di Polizia Roma alla riunione dell’osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive dedicata alla violenza negli stadi convocata dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini Intesa con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Con delega allo sport e Giancarlo Giorgetti ogni settimana detto Salvini Al termine della riunione Ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6000 teppisti da Non confondere con i tifosi che sono il 99% garanzia dello Stato su nuova emissione di Bond o su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla banca d’Italia e possibilità come ultima radio di accedere ad una ricapitalizzazione precauzionale sono le misure messa in campo dal governo con il decreto per Banca Carige un provvedimento che il premierpunto è il vice premier Di Maio hanno subito definito A tutela dei risparmiatori di Sottosegretario di Stato americano Mike Pompeo ha riferito che la Turchia ha promesso di continuare la campagna contro l’isis e dopo il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria e di proteggere i Combattenti curdi Alleati degli americani che temeva non offensiva di Ankara lo stato presente il conto alla famiglia del Boss Totò Riina ai parenti del Padrino corleonese di Cosa nostra morto il 17 novembre 2017 è stata notificata da riscossione Sicilia una cartella esattoriale di circa €2000000 per le spese sostenute per il mantenimento in carcere della capo mafia Riina arrestato il 15 gennaio 93 dopo 23 anni di latitanza trascorso in cella al 41 bis 24 anni ad attivare la procedura di recupero del credito sarebbe stato attraverso il Ministero della Giustizia il carcere di Parma ultimo Istituto Penitenziario in cui capomafia è stato detenuto il leader Nordpiano Kim jong-un immissione in Cina su invito del presidente ex jimping secondo quanto riferito dall’agenzia ufficiale Nuova Cina conferma delle indiscrezioni rilanciate ieri sera dall’agenzia sudcoreana yonhap ad un treno Nord coreano che attraversato il confine di dandong alla visita e dal 7 al 10 gennaio ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa