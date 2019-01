Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli mentre Renzi e boschi risparmiatori li hanno ignorati dimenticati Noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche e agli stranieri o agli amici degli amici bene l’azione A tutela dei risparmiatori Liguria italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffati così Matteo Salvini difende l’operato del governo che ieri ha emanato un decreto sulla cassa di risparmio genovese sul provvedimento del governo polemica all’opposizione e in particolare il PD Salvini è Di Maio dice Matteo Renzi Si devono vergognare per quello che hanno detto per anni contro di noi vita nuova dallo scorso autunno a Parigi scrive Lucia Riina 39 anni ultimogenita del boss di Cosa nostra Totò Morto il 17 novembre 2017 in Carsnon parte di una delle sue pagine Facebook insieme ad alcune foto della ville Lumière il cambiamento che coinvolge la famiglia di Lucia Riina marito Vincenzo Bellomo e la figlia che ha poco più di 2 anni riguarda il loro trasferimento e l’apertura di un ristorantino nella capitale francese che si chiama Corleone by Lucia Riina sono saliti al momento a 23:00 gli indagati per omicidio volontario Ariccia gravata nell’inchiesta Milanese sugli scontri tra Ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli l’ipotesi di omicidio volontario contestata tutti e 23 gli identificati è un passaggio tecnico per svolgere tutti gli accertamenti nel frattempo sulla seconda auto bloccata Napoli sarebbero state riscontrate ammaccature da verificare se compatibili con l’investimento è di oltre 30 miliziani curdi Pilot statunitensi uccisi il bilancio di una controffensiva dell’isis nel letto della Siria secondo quantoriferito stamani dall’osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria Onlus london’s precisa che nelle ultime ore lo Stato islamico ha condotto un contrattacco nella zona di Abu Kamal a dover esiste all’Open si va a delle forze curde seriale sostenute dagli Stati Uniti e che 32 iniziali delle porte. siriane sono stati uccisi le notizie non sono verificabili in maniera indipendente sul serio ogni governo la priorità di occuparsi del Benessere detto ai cittadini perciò penso che la priorità del Governo italiano sia di occuparsi del Benessere degli italiani non penso di occuparsi dei gilet già li abbia che fare col benessere degli italiani con il ministro francese degli affari Unione Europea Nathalie loiseau al suo arrivo alle cose gli affari generali ho sentito più volte il Governo italiano chiedere rispetto Penso che questo rispetto sia dovuto a loro e a tutti i paesi soprattutto quando sono vicini alleati amici si infiamma nuovamente lo Stato tra Italia e Francia sullarompe dei file gialli dopo l’inedito assiste del Governo italiano il movimento francese in lotta contro le politiche del presidente francese Emmanuel Macron ed è tutto per ora dalla redazione viviamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa