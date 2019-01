Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sulla sorte Dei migranti a bordo della si cuoce della SIAE proseguiamo i contatti intarsi con gli stati membri ieri nella riunione degli ambasciatori dei 28 ci sono state discussioni costruttive la posizione della commissione destrezza resta che gli stati devono ora mostrare solidarietà concreta le persone a bordo devono essere sbarcati in sicurezza e senza ulteriore ritardo così il portavoce del presidente della commissione Unione Europea alcuni stati hanno espresso la volontà di contribuire a questo sforzo comune e ora Continuano i contatti mentre Renzi e boschi risparmiatori hanno ignorati dimenticati Noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favori alle banche agli stranieri o gli amici degli amici bene l’azione A tutela dei risparmiatori Liguria italiani e bene il miliardo e mezzo stanziato in manovra per gli altri cittadini truffacosì Matteo Salvini difende l’operato del governo che ieri hai mandato un decreto sulla cassa di risparmio genovese sul provvedimento del governo polemica L’opposizione e in particolare il PD Salvini è Di Maio dice Matteo Renzi Si devono vergognare per quello che hanno detto per anni contro di noi vogliamo essere come il gilet gialli Allora cominciamo a farlo sono incavolato dobbiamo dimostrare di essere forti di essere il governo del cambiamento di essere vicini alla gente ascoltate e condividete se siete d’accordo con le mie parole e se anche voi volete questo dal vostro governo così su Facebook del senatore 5 Stelle Gianluigi Paragone portando un video dell’azienda Hammond Power Solutions di Marnate che alle 14:00 premiava i lavoratori con il panettone alle 16:00 li licenziava un padrone canadese una multinazionale quotata in borsa è un criminale chiedo al governo contiamo ancora qualcosa possiamo dire ai padroni i padroni li chiamo che il loro tempo è finitoche non possono fare quello che vogliono altrimenti avverte al prossimo voto importante io starò dalla parte dei Lavoratori mi metterò dove trattano le case o licenziano i lavoratori e non sarò in aula al Senato aggiunge paragone arrestati dai carabinieri tre maestra una collaboratrice scolastica ritenute responsabili di maltrattamenti su bambini dai 3 ai 5 anni all’interno di un asilo dell’area dei Castelli Romani alle porte di Roma a quanto accertato dai Carabinieri della compagnia di Velletri attraverso intercettazioni ambientali riprese video delegata dall’autorità giudiziaria alle 4:00 avrebbero strattonato i bambini colpiti alla testa insultati si trovano ora agli arresti domiciliari una petroliera da 11000 tonnellate battente bandiera vietnamita la Au Lac forse non ha preso questa mattina nelle acque davanti ad una delle isole di Hong Kong e nell’incidente almeno una persona è morta secondo quanto riferisce Lucky Enel online quando sono diventate le fiamme i membri dell’equipaggio ci sono giùil mare davanti alle coste dell’isola di là ma le imbarcazioni della polizia ne hanno tratti in salvo 21 ed hanno anche recuperato un corpo senza vita è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa