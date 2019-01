Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno che ce lo scontro politico dopo la mossa del governo a sostegno di Carige con il decreto legge su garanzia ricapitalizzazione Renzi attacca Matteo Salvini è Di Maio devono vergognarsi dice visto che sono passati 10 minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire 5 anni di insulti e menzogna e contro di noi Idem ipotizzano un conflitto di interessi per il premier Conte che stato sto Chiudi Guido Alpa lungo consigliare di Carige della sua fondazione e a tua volta consulente di minzione banchiere socio Carige Di Maio però replica Quante balle dei giornali di Renzi della Boschi sulle banche proprio loro parlano e Matteo Salvini contro attaccamento Renzi e boschi Ariston LI hanno ignorati dimenticati Noi siamo intervenuti a loro difesa gli le trattative con la Cina stanno andando molto bene l’aspetto su Twitter il presidente americano Donald Trumpdopo che Stati Uniti e Cina hanno avviato ieri il primo round di trattative commerciali dopo la tregua di 90 giorni sigla del primo dicembre del rispettivi presidenti a margine del G20 di Buenos Aires Trump è tornato poi ad attaccare la fede i dati economici sono molto uguali immaginati se avessimo tassi di interesse zero come la scorsa amministrazione invece che una rapida normalizzazione come abbiamo oggi sarebbe così facile concludi il presidente americano Cambiamo argomento i sindacati dei trasporti di CGIL CISL e UIL e quelli di Sisal e UGL hanno proclamato uno sciopero per lavoratori del trasporto pubblico locale e dei pullman a noleggio per lunedì 21 gennaio lo stop per i butta la metro sarà di 4 ore con modalità decise a livello locale e rispetto delle fasce di garanzia per i pullman a noleggio lo stop previsto tra le 10:00 e le 14:00 Lo sciopero è deciso contro le proposte europei di nuove norme sui tempi di guida e riposo ultime notizie in chiusura Il Napoli conferma la linea della fermezza intenzione di prendere iniziative anche clamorose in campo se si ripetessero cori razzisti durante le partite oggi a prendere appunti del club dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini sul intenziodi confermare le partite in caso di cori razzisti dalle stesse fonti Si apprende che le parole del ministro hanno suscitato perplessità tra i vertici della società sportiva è tutto grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa