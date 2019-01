Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno tale e lo scontro con una Parigi giorno dopo il sostegno giunto da Di Maio la protesta dei gira gialli dopo le critiche della ministra francese per l’Unione Europea il vicepremier italiano attacca matrona Paragona il nostro governo dalla lebbra il interessata controreplica chiedendo rispetto invitando Roma pensare piuttosto al benessere degli italiani e dicendo che del tutto inattive gialli si parlerà con il ministro degli Esteri Moavero Intanto sta con a Parigi sostegno a Macron ha dato vita francesi hanno tutta la nostra fiducia e dopo la mostra del governo a sostegno di Carige con il decreto legge su garanzie ricapitalizzazione l’ex premier Matteo Renzi attacca Salvini è Di Maio devono vergognarsi dice visto che sono bastati 10 minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire 5 anni di insulti e menzogne. di noi replicaindirettamente il leader della Lega Matteo Salvini mentre Renzi e boschi riformatori li hanno ignorati dimenticati Noi siamo intervenuti subito a loro difesa senza fare favore alle banche e agli stranieri o gli amici degli amici intanto Bruxelles Prendi nota si dice pronta a discutere degli strumenti migranti Buongiorno dalla nave per il diciottesimo giorno siamo stati in mare dei governi europei La situazione è tesa ma almeno Tutti mangiano di nuovo e questo è l’ultimo tweet e dalla si cuoce questa mattina ha riferito ai 49 migranti soccorsi da due navi la situazione è la SIAE da 18 giorni in attesa di un permesso di Smart non parte europeo del Mediterraneo con I migranti Avevano cominciato ieri ha rifiutato il cibo esasperati Dalle condizioni a bordo ma oggi hanno ricominciato a mangiare Matteo Salvini a ferma nessuno ha conquistato gli iscritti ai trafficanti si lavora per agevolare i corridoi umanitari via aereo l’ultima notizia in chiusura agli arresti domiciliari tre maestre una collaboratrice scolastica ritenute responsabili di maltrattamenti su bambini dai 3 ai 5 anni più un asilo dell’area dei Castelli Romani e le Porte di Roma le indagini diCarabinieri scattati dopo segnalazione di alcuni genitori attraverso intercettazioni ambientali e riprese video in un video diffuso oggi si vedono alcuni bambini strattonati con forza o costruiti con la forza sedersi al banco e tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

