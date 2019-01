Ultime Notizie Roma del 08-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione martedì 8 gennaio in studio Giuliano Ferrigno indegno È vergognoso che si tratti sulle singole persone si Ha l’impressione di un tavolo di poker sui destini della gente sono le parole del dirigente della nave stai parlando delle due imbarcazioni che si trovano al largo di Malta dalla quale è arrivato un nuovo appello all’Unione Europea per la salvezza Dei migranti da 18 giorni bloccati in mare finalfra di Anna ho bisogno ora di un porto sicuro l’Unione Europea intanto ribadisce la sua posizione gli stati devono mostrare solidarietà concreta le persone a bordo devono essere sbarcato in sicurezza e senza ulteriori ritardo Matteo Salvini dice Nessuna complicità con Gli scafisti trafficanti che si lavora per agevolare i corridoi umanitari via aereo andiamo venire a pranzo a tale lo scontro con Parigi il giorno dopo sostegno giunto da Di Maio alla protesta dei gilet gialli dopo le critiche della ministra francese per gli affari europei il vicepremier italiano attacca Macron paragonare nostro governo la lebbra è l’interessatocontroreplica chiedendo rispetta invitando tu Ma pensa rifiutato il benessere degli italiani l’Unione Europea anteprima il sostegno acronimi dall’inizio della mobilitazione sono 5339 che mi addormento non si può chiudere il tunnel del Brennero bisogna farlo meglio lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli su Corriere TV annunciando che sta arrivando l’analisi costi-benefici Toninelli ha posizionato che è stato scritto il MoVimento 5 Stelle il governo tutto non hanno mai bloccata con una opera l’unica che stiamo compilando dice il tab torino-lione Anche perché è un’opera che costa più di 20 miliardi nei prossimi giorni arriverà l’analisi costi-benefici chiuderemo anche questo industria tutti gli altri stanno andando avanti tu le trivelle concludi Toninelli invece le autorizzazioni non le daremo è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

