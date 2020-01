Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno da Francesco vi l’iran ha lanciato nella notte la feroce vendetta come l’ha chiamata la guardia rivoluzionaria contro gli Stati Uniti decine di missili sono stati lanciati contro le basi irachene che ospitano militari statunitensi Questa al-assad è quella di Herbie il dove è presente anche il contingente italiano i militari sono stati messi in sicurezza in un bunker e Sarebbero tutti illesi l’attacco dell’Iran avvenuto nello stesso orario della morte del generale soleimani controllano le borse asiatiche mentre continua la corsa al rialzo del petrolio va tutto bene comincia così il cliente del presidente americano Donald Trump dopo l’attacco dell’Iran eta.it in serata riunito per qualche ora il consiglio di sicurezza nazionale annunciato una dichiarazione per domani mattina mentre si stanno facendo le ricognizione dei danni e dellevittime dell’attacco l’iran non vuole un’escalation ma ci difenderemo contro ogni aggressione lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano javad zarif dopo l’attacco le due basi in Iraq spiegando che per anni ha intrapreso concluso proporzionate misure di autodifesa le guardie rivoluzionarie non mi guardi negli Stati Uniti per l’iran dovesse essere attaccato sul suo territorio l’iran colpire a Dubai Haifa ea Tel Aviv d’accordo ad aprire un tavolo tecnico con la Turchia anche con la Russia perché in questo momento per trovare una soluzione alla crisi Libica oltre a partner.com gli Stati Uniti Ci sono paesi importanti come l’Egitto e la Turchia che sono fondamentali lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del colloquio a instanbul con il collega tour com’è brut cavusoglu è importante dialogare con te che trovare una soluzione tutti insieme aggiunta la cronaca un uomo di 32 anni affetto da disabilità è morto ieri annegato nella piscina dove stava seguendo un corso a Milano l’uomo è arrivato in ospedale in condizionimagari dopo essere stato rianimato dai paramedici del 118 all’interno della struttura sulla vicenda la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per fare luce sulla dinamica dell’incidente mortale Inter Milan Roma Lazio Juventus Cagliari Genoa Udinese e Atalanta sono le nuove società di serie nel mirino dell’antitrust che ha avviato altrettante procedimenti istruttori clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite si tratta in particolare di clausole che non riconoscerebbero il diritto a ottenere rimborso di parte dell’abbonamento del singolo biglietto in caso di chiusura dello stadio di rinvio di partita di ottenere risarcimenti per fatto della società E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa