Ultime Notizie Roma del 08-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento Vi ascolto da Francesco Vitale l’iran ha lanciato nella notte la feroce vendetta come l’ha chiamata la guardia rivoluzionaria contro gli Stati Uniti secondo un primo bilancio non ancora ufficiale ci sarebbero almeno 80 morti decine di missili sono stati lanciati contro le basi irachene che ospitano militari statunitensi quella di al-asad e chiodi erbil dove è presente anche il contingente italiano i militari sono stati messi in sicurezza e non sarebbero tutti inglesi l’attacco dell’Iran avvenuto nello stesso orario della morte del generale soleimani crollano le borse asiatiche mentre continua la corsa rialzo del petrolio a tutto bene comincia così tutte del presidente americano Trump dopo l’attacco dell’Iran il Tycoon che in serata ha riunito per qualche ora e consiglio di sicurezza nazionale annunciato una dichiarazione per le prossime ore mentre si stanno facendoricognizione dei danni delle eventuali vittime dell’attacco lira non vuole un’escalation ma ci difenderemo contro ogni aggressore così il ministro degli Esteri iraniano javad zarif dopo l’attacco delle basi in Iraq spiega che ha intrapreso è concluso proporzionate misure di autodifesa le guardie rivoluzionarie hanno messo in guardia gli Stati Uniti e l’iran dovesse essere attaccato sul suo territorio l’iran colpirà Dubai hai la vita e sono morte tutte le 170 persone a bordo dell’aereo del Ucraina Airlines che si è schiantato al decollo dall’aeroporto di Teheran lo riporta l’agenzia di stampa Irma lo sarebbe stato causato da un guasto tecnico siamo d’accordo ad aprire un tavolo tecnico con la Turchia è anche con la Russia perché in questo momento per trovare una soluzione alla crisi Libica oltre a partner come gli Stati Uniti paesi importanti come la Russia l’Egitto e la Turchia è che sono fondamentali lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del colloquio instanbul con il collega turco mevlut cavusoglu è importante dialogare con tuttiuna soluzione tutti insieme aggiunta numerosi arresti Sono in corso da parte dei Carabinieri di Reggio Calabria nei confronti di persone accusate di intermediazione illecita è sfruttamento del lavoro sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione l’inchiesta ha colpito una rete di Caporali composta da cittadini extracomunitari di origine centrafricana all’epoca dei fatti domiciliati nella baraccopoli di San Ferdinando Rosarno i quali in concorso con il aziende agricole cooperative erano dediti alle attività di intermediazione illecita è sfruttamento del lavoro ai danni di braccianti agricoli extracomunitari al favoreggiamento è sfruttamento della prostituzione di donne africane E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

